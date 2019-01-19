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سناتور امريكي يأمل في تبطيئ وتيرة انسحاب القوات الامريكية من سوريا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعرب السيناتور الأمريكي الجمهوري البارز ليندسي غراهام عن أمله اليوم في أن يُبطئ الرئيس دونالد ترامب عملية سحب قوات بلاده من سوريا، لحين دحر تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي.وقد أدلى غراهام بهذا التصريح في انقرة، غداة لقائه الرئيس التركي رجب طيب اردوان.
سناتور امريكي يأمل في تبطيئ وتيرة انسحاب القوات الامريكية من سوريا




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