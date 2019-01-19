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بعد “الفيديو الفاضح” منى فاروق توضح



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد انتشار فيديو فاضح لها مع الممثلة ​شيما الحاج​ والمخرج ​خالد يوسف​ خرجت الممثلة المصرية ​منى فاروق​ عن صمتها وكتبت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التالي:

“يا جماعة أنا مليش اي أكونت على الإنستغرام غير دة.. ومليش أكونت على الفيس بوك أو تويتر والإكونتات اللي على الفيس بوك وتويتر مزورة وغير مسؤولة عن ما يكتب فيها وأي حاجة بتتكتب أو بتنقال من أي نوع أنا غير مسؤولة عنها تماماً وهذا تصريح مني شخصياً للتوضيح وشكراً.. منى فاروق.
توضيح فاروق أتى بعد العديد من التصريحات التي نسبت لها بموضوع “الفيديو الفاضح”.
بعد “الفيديو الفاضح” منى فاروق توضح




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