عائلة, صفوري, من, طرعان, تهدم, بيتها, بنسفها,

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تظاهر العشرات من اهالي ام الفحم ظهر اليوم السبت ضد العنف والجريمة ، مطالبين...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تحقق بشبهة...
قال مسؤول قضائي كبير إن المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت تبنى توصية...
بعد استنفاذ المسار القضائي في قضية منزل عائلة صفوري، ورفض التماس العائلة ضد هدم...
كشفت مصادر في حركة حماس عن محاولات واتصالات غير مباشرة تقودها حكومة الاحتلال...
وجهت الشرطة الأسترالية السبت لرجل في العشرين من عمره تهمة اغتصاب وقتل الطالبة ...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:"وفاة أمرأه وتخليص شخص...
يطرأ اليوم السبت ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل...
قام السفير البريطاني ديفيد كويري ترافقه مساعدته للشؤون العربية سمر حويله بزيارة...
حث رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، نظيرته الرومانية فيوريكا دانشيلا،...