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عائلة صفوري من طرعان تهدم بيتها بنسفها



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



ستقوم عائلة صفوري في طرعان بعد قليل بهدم منزلها بايديها, ذلك بعد ان ضاق بها الحال في التوصل لاتفاق حول بيت ابنتهم ام حسن المهدد بالهدم , بهدف عدم تحمل عبئ وتكاليف الهدم من قبل الحكومة .



يتواجد العديد من اهالي طرعان امام منزل العائلة مستنكرين وداعمين لهم ,وكانت قد دعت العائلة المواطنين في طرعان والمنطقة والمسؤولين الوقوف وقفة غضب واستنكار واطلاق صرخة في وجه استمرار سياسة الهدم الشرسة التي تنتهجها الحكومة ضد المواطنين العرب .
 
يشار الى ان البيت موجود قبالة المدرسة الابتدائية ج في الحي الشرقي بجانب مسجد صلاح الدين بقرية طرعان .




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