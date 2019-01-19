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مسؤول قضائي يرحج تقديم لائحة اتهام بحق رئيس الحكومة في ملف 4000



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال مسؤول قضائي كبير إن المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت تبنى توصية النيابة العامة وقرر تقديم لائحة اتهام بحق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، تنسب له الارتشاء في ملف 4000 (بيزك - والا). وذكرت شركة الاخبار انه من المتوقع استدعاء نتانياهو الى جلسة استماع منتصف الشهر المقبل.وتعقيبا على ذلك قال محامو رئيس الوزراء إن هذا التسريب يهدف إلى عرقلة الاجتماع الذي سيعقدونه قريبا مع مندلبليت سعيا لإقناعه بتأجيل إصدار قراره في ملفات نتانياهو إلى ما بعد الانتخابات.

ويذكر ان الشرطة تنسب لنتنياهو في هذا الملف التواطؤ مع صحاب شركة بيزيك وموقع والا الاخباري آنذاك شاؤل الوفيتيش من اجل منح الشركة امتيازات بمبالع ضخمة مقابل تغطية ايجابية لنتنياهو في الموقع الاخباري . ويشار الى ان هناك شاهدي الحق العام ضد نتنياهو في هذا الملف هما شلومو فيلبر الذي كان المدير العام وزارة الاتصابات في حينه ونير حيفيتس الذي اشغل منصب المستشار الاعلامي لنتنياهو . ويذكر ان القانون يتيح لرئيس الوزراء البقاء في منصبه حتى في حين تقديم لائحة اتهام بحقه وانه يطالب بالاستقالة فقط بعد ادانته في المحكمة العليا.
مسؤول قضائي يرحج تقديم لائحة اتهام بحق رئيس الحكومة في ملف 4000




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