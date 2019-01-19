مجلس, طرعان, يدعم, عائلة, صفوري, بعد, قرار, الهدم,

بعد استنفاذ المسار القضائي في قضية منزل عائلة صفوري، ورفض التماس العائلة ضد هدم المنزل، وإمهال أفراد العائلة حتى يوم 4.2.19 لهدمه بأنفسهم وعلى نفقتهم الخاصة، حيث قررت العائلة تنفيذ الهدم قبل انقضاء المهلة (اليوم السبت)، نعلن كمجلس محلي عن وقوفنا بجانب العائلة في هذه المحنة التي مست كل فرد منا، ونناشد الأهالي الالتفاف حولها.

قضية المنزل معروفة منذ نهاية العام 2007 والإدارات المتعاقبة للمجلس المحلي لم تنجح في حل المشكلة.المجلس المحلي برئيسه مازن محمود عدوي، وإدارته، وأعضائه، وأقسامه وموظفيه، لن يتوانى عن تقديم الدعم والمساعدة الممكنة والمتاحةللعائلة، ونناشد الأهالي القيام بذلك.نتمنى من الجميع الوقوف مع العائلة وقفة رجل واحد وتقديم العون على مختلف الأصعدة، وأن نضرب مثالاً يحتذى به في الانتماء والتآخي، فطرعان بأهلها معروفة بمواقفها المشرفة وبأعمال الخير. دمتم ودامت طرعان.