تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-19 15:16:39 اهالي ام الفحم يتظاهرون ضد العنف ويغلقون شارع 65 |  2019-01-19 15:10:37 اصابة امرأة من سالم بعيار ناري |  2019-01-19 12:37:49 بعد “الفيديو الفاضح” منى فاروق توضح |  2019-01-19 12:28:53 عائلة صفوري من طرعان تهدم بيتها بنسفها |  2019-01-19 12:25:43 مسؤول قضائي يرحج تقديم لائحة اتهام بحق رئيس الحكومة في ملف 4000 |  2019-01-19 12:22:45 مجلس طرعان يدعم عائلة صفوري بعد قرار الهدم |  2019-01-19 10:39:26 هرمون ينتجه الجسم خلال ممارسة الرياضة يعالج هذه الأمراض |  2019-01-19 10:36:41 زوجة إيكاردي تلقي بالكلمة الأخيرة في مسلسل التجديد |  2019-01-19 10:34:50 اتصالات إسرائيلية لإنجاز صفقة تبادل أسرى قبل الانتخابات |  2019-01-19 10:30:25 اتهام شاب (20عاماً)بقتل واغتصاب الشابة ايه مصاروة |  2019-01-19 08:10:50 مصرع سيدة اثر اندلاع حريق في نيشر |  2019-01-19 08:08:12 الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة |  2019-01-19 08:06:22 السفير البريطاني ديفيد كويري يزور بلدية الناصرة |  2019-01-19 08:04:37 نتنياهو يحث رومانيا على نقل سفارتها إلى القدس |  2019-01-18 22:46:48 اطلاق نار في ام الفحم واصابة شاب بجراح متوسطة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مجلس طرعان يدعم عائلة صفوري بعد قرار الهدم



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



بعد استنفاذ المسار القضائي في قضية منزل عائلة صفوري، ورفض التماس العائلة ضد هدم المنزل، وإمهال أفراد العائلة حتى يوم 4.2.19 لهدمه بأنفسهم وعلى نفقتهم الخاصة، حيث قررت العائلة تنفيذ الهدم قبل انقضاء المهلة (اليوم السبت)، نعلن كمجلس محلي عن وقوفنا بجانب العائلة في هذه المحنة التي مست كل فرد منا، ونناشد الأهالي الالتفاف حولها.


قضية المنزل معروفة منذ نهاية العام 2007 والإدارات المتعاقبة للمجلس المحلي لم تنجح في حل المشكلة. 

المجلس المحلي برئيسه مازن محمود عدوي، وإدارته، وأعضائه، وأقسامه وموظفيه، لن يتوانى عن تقديم الدعم والمساعدة الممكنة والمتاحةللعائلة، ونناشد الأهالي القيام بذلك.

نتمنى من الجميع الوقوف مع العائلة وقفة رجل واحد وتقديم العون على مختلف الأصعدة، وأن نضرب مثالاً يحتذى به في الانتماء والتآخي، فطرعان بأهلها معروفة بمواقفها المشرفة وبأعمال الخير. دمتم ودامت طرعان.
مجلس طرعان يدعم عائلة صفوري بعد قرار الهدم




كلمات متعلقة

مجلس, طرعان, يدعم, عائلة, صفوري, بعد, قرار, الهدم,

تابعونــا

اهالي ام الفحم يتظاهرون ضد العنف ويغلقون شارع 65 اهالي ام الفحم يتظاهرون ضد العنف ويغلقون شارع 65 2019-01-19 | 15:16:39

تظاهر العشرات من اهالي ام الفحم ظهر اليوم السبت ضد العنف والجريمة ، مطالبين...

اصابة امرأة من سالم بعيار ناري اصابة امرأة من سالم بعيار ناري 2019-01-19 | 15:10:37

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تحقق بشبهة...

عائلة صفوري من طرعان تهدم بيتها بنسفها عائلة صفوري من طرعان تهدم بيتها بنسفها 2019-01-19 | 12:28:53

ستقوم عائلة صفوري في طرعان بعد قليل بهدم منزلها بايديها, ذلك بعد ان ضاق بها الحال...

مسؤول قضائي يرحج تقديم لائحة اتهام بحق رئيس الحكومة في ملف 4000 مسؤول قضائي يرحج تقديم لائحة اتهام بحق رئيس الحكومة في ملف 4000 2019-01-19 | 12:25:43

قال مسؤول قضائي كبير إن المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت تبنى توصية...

اتصالات إسرائيلية لإنجاز صفقة تبادل أسرى قبل الانتخابات اتصالات إسرائيلية لإنجاز صفقة تبادل أسرى قبل الانتخابات 2019-01-19 | 10:34:50

كشفت مصادر في حركة حماس عن محاولات واتصالات غير مباشرة تقودها حكومة الاحتلال...

اتهام شاب (20عاماً)بقتل واغتصاب الشابة ايه مصاروة اتهام شاب (20عاماً)بقتل واغتصاب الشابة ايه مصاروة 2019-01-19 | 10:30:25

وجهت الشرطة الأسترالية السبت لرجل في العشرين من عمره تهمة اغتصاب وقتل الطالبة ...

مصرع سيدة اثر اندلاع حريق في نيشر مصرع سيدة اثر اندلاع حريق في نيشر 2019-01-19 | 08:10:50

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:"وفاة أمرأه وتخليص شخص...

الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة 2019-01-19 | 08:08:12

يطرأ اليوم السبت ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل...

السفير البريطاني ديفيد كويري يزور بلدية الناصرة السفير البريطاني ديفيد كويري يزور بلدية الناصرة 2019-01-19 | 08:06:22

قام السفير البريطاني ديفيد كويري ترافقه مساعدته للشؤون العربية سمر حويله بزيارة...

نتنياهو يحث رومانيا على نقل سفارتها إلى القدس نتنياهو يحث رومانيا على نقل سفارتها إلى القدس 2019-01-19 | 08:04:37

حث رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، نظيرته الرومانية فيوريكا دانشيلا،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids احتراق شاحنة جلجولية شارع 6 اضرار دون اصابات اطفاء اخماد حريق الشرطة سعيد ابو سراري قتل هدى كحيل شقيقته يافا تل ابيب لعدم رضاه طلاقها تصرفاتها لائحة محكمة سحر شعوذة ممارسات جنسية فتيات شيخ القدس اعتقال لائحة اتهام تصريح مدعي سلمان ابو مديغم اعتداء بالضرب المبرح رهط عطا استنكار سخنين مواطن انقاذ حياة توقف قلبه فجأة ابو يونس طاقم حيان الطبي انعاشه رجل عمال عربي منطقة سخنين يهودية شاب عربي اعتقال امرأة من حيفا عربية متزوجة لفلسطيني التخابر حركة المجاهدين تصوير اماكن تنفيذ عمليات حريق منطقة المقشور غربي كفر مندا استدعاء طائرة اخماد اشجار زيتون كرم ضبط اسلحة ذخيرة شمال البلاد منطقة شرطة مسدس بندقية كفركنا طلاب مظاهرة ثانوية الاقصى القدسمصرع حادث انقلاب تراكتور قرب دير حنا اسعد شمالي عرابة قراقرهمسيرة وادي العين كوكب ابو الهيجا مشاركة واسعة قرية رهف مفيد عبد الله التوجيهي اعلى علامة 99.7 علامة الفلسطينية الطالبة فسوطة احتفال مسيرة عيد الميلاد شجرة احتراق سيارتين عكا محطة وقود استنفار اطفاء اخماد اشتعال
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com