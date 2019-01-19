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زوجة إيكاردي تلقي بالكلمة الأخيرة في مسلسل التجديد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حسمت واندا إيكاردي، زوجة ووكيلة أعمال ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، مستقبل قائد الأفاعي.

وأكدت واندا أن زوجها سوف يجدد عقده مع النيراتزوري خلال الفترة المقبلة، لتنهي كل الجدل الذي أثير مؤخرًا حول مستقبله مع إنتر ميلان.
ونشرت شبكة "سكاي سبورتس إيطاليا" إجابة واندا إيكاردي على سؤال حول مستقبله حيث قالت: "تجديد ماورو؟ نعم سيجدد".
كما سئلت عن عن رغبة المدير الرياضي للنادي بيب ماروتا في بقاء إيكاردي: "بالطبع يريده أن يبقى، لا توجد مسافة كبيرة بيننا، كل شيء على ما يرام".
كما أنكرت أن يكون زوجها قد تعرض لغرامة بسبب تأخره عن أول تدريبات العام الجديد وقال: "لا، لم تكن هناك غرامة".
ويأتي هذا التصريح ليؤكد أن إيكاردي سوف يجدد عقده مع النيراتزوري خلال الفترة المقبلة، على عكس ما نشر في وسائل الإعلام عن رحيله وعدم تجديد عقده.
زوجة إيكاردي تلقي بالكلمة الأخيرة في مسلسل التجديد




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