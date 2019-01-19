تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-19 15:16:39 اهالي ام الفحم يتظاهرون ضد العنف ويغلقون شارع 65 |  2019-01-19 15:10:37 اصابة امرأة من سالم بعيار ناري |  2019-01-19 12:37:49 بعد “الفيديو الفاضح” منى فاروق توضح |  2019-01-19 12:28:53 عائلة صفوري من طرعان تهدم بيتها بنسفها |  2019-01-19 12:25:43 مسؤول قضائي يرحج تقديم لائحة اتهام بحق رئيس الحكومة في ملف 4000 |  2019-01-19 12:22:45 مجلس طرعان يدعم عائلة صفوري بعد قرار الهدم |  2019-01-19 10:39:26 هرمون ينتجه الجسم خلال ممارسة الرياضة يعالج هذه الأمراض |  2019-01-19 10:36:41 زوجة إيكاردي تلقي بالكلمة الأخيرة في مسلسل التجديد |  2019-01-19 10:34:50 اتصالات إسرائيلية لإنجاز صفقة تبادل أسرى قبل الانتخابات |  2019-01-19 10:30:25 اتهام شاب (20عاماً)بقتل واغتصاب الشابة ايه مصاروة |  2019-01-19 08:10:50 مصرع سيدة اثر اندلاع حريق في نيشر |  2019-01-19 08:08:12 الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة |  2019-01-19 08:06:22 السفير البريطاني ديفيد كويري يزور بلدية الناصرة |  2019-01-19 08:04:37 نتنياهو يحث رومانيا على نقل سفارتها إلى القدس |  2019-01-18 22:46:48 اطلاق نار في ام الفحم واصابة شاب بجراح متوسطة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اتهام شاب (20عاماً)بقتل واغتصاب الشابة ايه مصاروة



  |     |   اضافة تعليق



وجهت الشرطة الأسترالية السبت لرجل في العشرين من عمره تهمة اغتصاب وقتل الطالبة  آية مصاروة من باقة الغربية، بعد ثلاثة أيام من العثور على جثتها في ملبورن.


وكانت الشابة البالغة من العمر 21 عاما تتحدث مع شقيقتها عبر الهاتف عندما تعرضت إلى الهجوم بعد منتصف ليل الأربعاء الخميس خلال عودتها من مشاهدة عرض كوميدي.

وعثر المارة على جثتها بين شجيرات قرب محطة قطار بعد ساعات من وقوع الحادث.

وأوقفت شرطة ولاية فيكتوريا التي وصفت الاعتداء بأنه "مروع" المشتبه به كودي هيرمان (20 عاما) في ضواحي ملبورن الجمعة. ومثل السبت أمام محكمة في ملبورن حيث يواجه تهمة بالاغتصاب والقتل.

وبقي المشتبه به قيد الاحتجاز حيث سيمثل مجددا أمام المحكمة الاثنين.



وأقام مئات الأشخاص الذين ارتدوا الملابس السوداء عدة تجمعات لتكريم مصاروة الجمعة بينما تم ملء القطار 86 الذي يعتقد أنها ركبته في طريقها إلى المنزل بالزهور.

وانهار والدها سعيد بالبكاء في موقع الجريمة حيث تركت عشرات الزهور والرسائل قرب المكان دعما للعائلة.

وقال للصحافيين "من جهة، أشعر بحزن شديد ولكن من جهة أخرى، عندما أحظى بهذا الدعم والمساعدة من الناس والمجتمع والشرطة، يخفف ذلك من وطأة المعاناة".

وأضاف "أردت أن أقضي مزيدا من الوقت معها، لكن أحدهم قرر أن ذلك غير ممكن".
اتهام شاب (20عاماً)بقتل واغتصاب الشابة ايه مصاروة




كلمات متعلقة

اتهام, شاب, (20عاماً)بقتل, واغتصاب, الشابة, ايه, مصاروة,
- حسناء أم الفحم

تابعونــا

اهالي ام الفحم يتظاهرون ضد العنف ويغلقون شارع 65 اهالي ام الفحم يتظاهرون ضد العنف ويغلقون شارع 65 2019-01-19 | 15:16:39

تظاهر العشرات من اهالي ام الفحم ظهر اليوم السبت ضد العنف والجريمة ، مطالبين...

اصابة امرأة من سالم بعيار ناري اصابة امرأة من سالم بعيار ناري 2019-01-19 | 15:10:37

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تحقق بشبهة...

عائلة صفوري من طرعان تهدم بيتها بنسفها عائلة صفوري من طرعان تهدم بيتها بنسفها 2019-01-19 | 12:28:53

ستقوم عائلة صفوري في طرعان بعد قليل بهدم منزلها بايديها, ذلك بعد ان ضاق بها الحال...

مسؤول قضائي يرحج تقديم لائحة اتهام بحق رئيس الحكومة في ملف 4000 مسؤول قضائي يرحج تقديم لائحة اتهام بحق رئيس الحكومة في ملف 4000 2019-01-19 | 12:25:43

قال مسؤول قضائي كبير إن المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت تبنى توصية...

مجلس طرعان يدعم عائلة صفوري بعد قرار الهدم مجلس طرعان يدعم عائلة صفوري بعد قرار الهدم 2019-01-19 | 12:22:45

بعد استنفاذ المسار القضائي في قضية منزل عائلة صفوري، ورفض التماس العائلة ضد هدم...

اتصالات إسرائيلية لإنجاز صفقة تبادل أسرى قبل الانتخابات اتصالات إسرائيلية لإنجاز صفقة تبادل أسرى قبل الانتخابات 2019-01-19 | 10:34:50

كشفت مصادر في حركة حماس عن محاولات واتصالات غير مباشرة تقودها حكومة الاحتلال...

مصرع سيدة اثر اندلاع حريق في نيشر مصرع سيدة اثر اندلاع حريق في نيشر 2019-01-19 | 08:10:50

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:"وفاة أمرأه وتخليص شخص...

الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة 2019-01-19 | 08:08:12

يطرأ اليوم السبت ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل...

السفير البريطاني ديفيد كويري يزور بلدية الناصرة السفير البريطاني ديفيد كويري يزور بلدية الناصرة 2019-01-19 | 08:06:22

قام السفير البريطاني ديفيد كويري ترافقه مساعدته للشؤون العربية سمر حويله بزيارة...

نتنياهو يحث رومانيا على نقل سفارتها إلى القدس نتنياهو يحث رومانيا على نقل سفارتها إلى القدس 2019-01-19 | 08:04:37

حث رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، نظيرته الرومانية فيوريكا دانشيلا،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة خطيرة طفل 7 سنوات مستشفى هعيمك العفولة ضربة شمس الزرازير نسي سيارة داخل الليل بطوله رجا اغبارية اطلاق سراح ابناء البلد قيادي ام الفحم حبس منزلي مصنع عامل الجديدة المكر سقوط مصنع حيفا حادث بث مباشر مباشر برشلونة الدوري الاسباني مباشر الدوري الاسباني بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين مرسي ابو مخ رئيس بلدية باقة الغربية يدلي بصوته مرتاح انتخابات رئاسة توصيل الكهرباء ايصال كنيسة اقرث المهجرة مد خط بدء باقةانتفاضةشارع6نانسي حوا من حيفا تعلن انسحابها من برنامج اراب ايدول وفاة عامل عربي ورشة بناء عكا الشرطة ترجح تعرضه وعكة صحية نابلس قتل خلية تنفيذ اطلاق نار الشاباك الجيش اعتقال انفجار عملية عبوة ناسفة القدس اصابات امر حظر نشر شرطة اصدار الثانوية الشاملة مدرسة بسمة طبعون قرية مشاركة واسعة اهالي طلاب الفوج اطلاق نار قرية الرامة اصابة شخصين اسعاف شرطة خطيرة جروح تحقيق سعيد سمعان مصرع أنور فارس نزيه خطيب جيب سيارة احتراق اضرام النار شيكات حوالات الشرطة تحقق اسراء عابد الناصرة اطلاق سراح المحكمة اليوم العفولة سكين حيازة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com