مصرع, سيدة, اثر, اندلاع, حريق, في, نيشر,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:"وفاة أمرأه وتخليص شخص مصاب اثر حريق شب فجر اليوم في شقه سكنيه ببلدة نيشر بمنطقة حيفا .طواقم اطفاء وانقاذ وصلت الى المكان واتضح ان الحريق في الطابق الثاني من المبنى المكون من ٣ طوابق .

كما اتضح ان السيده لقيت حتفها قبل اقتحام الشقه السكنيه في حين قامت الطواقم بتخليص الرجل العالق من داخل الشقه المشتعله.