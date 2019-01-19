الطقس:ارتفاع, طفيف, على, درجات, الحرارة,

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كشفت مصادر في حركة حماس عن محاولات واتصالات غير مباشرة تقودها حكومة الاحتلال...
وجهت الشرطة الأسترالية السبت لرجل في العشرين من عمره تهمة اغتصاب وقتل الطالبة ...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:"وفاة أمرأه وتخليص شخص...
قام السفير البريطاني ديفيد كويري ترافقه مساعدته للشؤون العربية سمر حويله بزيارة...
حث رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، نظيرته الرومانية فيوريكا دانشيلا،...
وصل الى مركز النور الطبي في مدينة ام الفخم مساء اليوم رجل مصاب جراء اطلاق نار...
أصبح المربي مزهر وليد خضر عبد الحليم-عنان من بلدة كفرمندا أول عربي من البلاد ينجح...
من المتوقع ان تنظم غداً السبت وقفة حداد في باقة الغربية بعد جريمة مقتل الطالبة...
توفي قبل قليل طفل يبلغ من العمر 13 عاما من قرية كسيفة في النقب وذلك بعد ان اصيب...
بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع...