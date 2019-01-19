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الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة



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 يطرأ اليوم السبت ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً إلى شديد البرودة ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ويحذر من تشكل الصقيع.  وفي يوم غد الأحد يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، ويحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق الجنوبية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة  وفي يوم الاثنين يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.  وفي يوم الثلاثاء لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالباً صافٍ، وبارداً نسبياً في الجبال، ولطيفاً في باقي المناطق نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.  وفي يوم الأربعاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة




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