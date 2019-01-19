تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-19 10:36:41 زوجة إيكاردي تلقي بالكلمة الأخيرة في مسلسل التجديد |  2019-01-19 10:34:50 اتصالات إسرائيلية لإنجاز صفقة تبادل أسرى قبل الانتخابات |  2019-01-19 10:30:25 اتهام شاب (20عاماً)بقتل واغتصاب الشابة ايه مصاروة |  2019-01-19 08:10:50 مصرع سيدة اثر اندلاع حريق في نيشر |  2019-01-19 08:08:12 الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة |  2019-01-19 08:06:22 السفير البريطاني ديفيد كويري يزور بلدية الناصرة |  2019-01-19 08:04:37 نتنياهو يحث رومانيا على نقل سفارتها إلى القدس |  2019-01-18 22:46:48 اطلاق نار في ام الفحم واصابة شاب بجراح متوسطة |  2019-01-18 21:20:40 مزهر وليد خضر عبد الحليم-عنان من كفرمندا أول عربي من البلاد بتسلق قمة جبل الاكونكاجوا في أمريكا |  2019-01-18 21:01:32 غداً السبت - وقفة حداد في باقة الغربية بعد جريمة قتل الطالبة الجامعية الشابة اية مصاروة في استراليا |  2019-01-18 20:59:15 برشلونة يصطدم بإشبيلية في قمة ربع نهائي كأس إسبانيا |  2019-01-18 20:58:15 لبنان يدعو إلى عودة سوريا للجامعة العربية |  2019-01-18 18:22:12 الجزائر تعلن الثامن عشر من أبريل القادم موعدا للانتخابات الرئاسية |  2019-01-18 18:20:33 البرلمان الأردني ينفي بيع 1200 دونم من الأراضي الشاطئية في العقبة |  2019-01-18 17:01:52 روسيا تحذر مواطنيها من السفر إلى غزة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

السفير البريطاني ديفيد كويري يزور بلدية الناصرة



  |     |   اضافة تعليق



قام السفير البريطاني ديفيد كويري ترافقه مساعدته للشؤون العربية سمر حويله بزيارة لبلدية الناصرة  حيث التقى رئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام ومدير عام البلدية د. شريف صفدي .


هدفت الزيارة المباركة لرئيس البلدية بفوزه بادارة البلدية ورئاستها للمرة الثانية على التوالي وبحث سبل التعاون بين السفارة البريطانية في البلاد وبلدية الناصرة والاطلاع على احوال المدينة ومخططات رئيس البلدية ومشاريعه للسنوات الخمس القادمة.

رئيس البلدية السيد علي سلام رحب بالسفير البريطاني وشكره على تهنئته بالفوز مؤكداً ان الناصرة مدينة عريقة ومركزية هامة في البلاد وأنه ماضٍ في مشاريعه التطويرية للمدينة بنفس الوتيرة السابقة بل أكثر. وعدد امام السفير أهم المشاريع المخطط لها والتي يقوم بتنفيذها اليوم. 

منها البارك هايتك في منطقة القفزة كمشروع جديد يخص الكثير من ابناء مجتمعنا الذين يعملون في هذا المجال. 

وكذلك المشاريع التي ستقام في جنوب المدينة مثل الجامعة والستاد الرياضي والمراكز الجماهيرية والقرية التعليميةوعدد من المنشآت التي تخدم الناصرة واهلها .السفير البريطاني في كلمته اهتم بالاوضاع السياسية في المنطقة والانتخابات البرلمانية القادمة متساءلاً عن فرص السلام والاوضاع الاقتصادية ومدى اهتمام بلاده في التطور الاقتصادي . 

رئيس البلدية أفاد السفير في الكثير من استفساراته خاصة تلك التي تتعلق باحلال السلام في المنطقة ليعيش الجميع في امنٍ وامان وأجاب على كل التساؤلات التي تتعلق بالمجتمع العربي في البلاد ومدى اندماجه في المجتمع الاسرائيلي عامة وقضية تحصيل الحقوق والمساواة وفرص العمل والمسكن وغيرها من الامور الملحة للناس .

وطالب رئيس البلدية السفير البريطاني دعم الناصرة كمدينة تحمل بعداً عالمياًخاصة في القضايا التي من شأنها دعم التعليم كالمساهمة في بناء الجامعة الاولى في الناصرة




كلمات متعلقة

السفير, البريطاني, ديفيد, كويري, يزور, بلدية, الناصرة,

تابعونــا

اتصالات إسرائيلية لإنجاز صفقة تبادل أسرى قبل الانتخابات اتصالات إسرائيلية لإنجاز صفقة تبادل أسرى قبل الانتخابات 2019-01-19 | 10:34:50

كشفت مصادر في حركة حماس عن محاولات واتصالات غير مباشرة تقودها حكومة الاحتلال...

اتهام شاب (20عاماً)بقتل واغتصاب الشابة ايه مصاروة اتهام شاب (20عاماً)بقتل واغتصاب الشابة ايه مصاروة 2019-01-19 | 10:30:25

وجهت الشرطة الأسترالية السبت لرجل في العشرين من عمره تهمة اغتصاب وقتل الطالبة ...

مصرع سيدة اثر اندلاع حريق في نيشر مصرع سيدة اثر اندلاع حريق في نيشر 2019-01-19 | 08:10:50

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:"وفاة أمرأه وتخليص شخص...

الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة 2019-01-19 | 08:08:12

يطرأ اليوم السبت ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل...

نتنياهو يحث رومانيا على نقل سفارتها إلى القدس نتنياهو يحث رومانيا على نقل سفارتها إلى القدس 2019-01-19 | 08:04:37

حث رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، نظيرته الرومانية فيوريكا دانشيلا،...

اطلاق نار في ام الفحم واصابة شاب بجراح متوسطة اطلاق نار في ام الفحم واصابة شاب بجراح متوسطة 2019-01-18 | 22:46:48

وصل الى مركز النور الطبي في مدينة ام الفخم مساء اليوم رجل مصاب جراء اطلاق نار...

مزهر وليد خضر عبد الحليم-عنان من كفرمندا أول عربي من البلاد بتسلق قمة جبل الاكونكاجوا في أمريكا مزهر وليد خضر عبد الحليم-عنان من كفرمندا أول عربي من البلاد بتسلق قمة جبل الاكونكاجوا في أمريكا 2019-01-18 | 21:20:40

أصبح المربي مزهر وليد خضر عبد الحليم-عنان من بلدة كفرمندا أول عربي من البلاد ينجح...

غداً السبت - وقفة حداد في باقة الغربية بعد جريمة قتل الطالبة الجامعية الشابة اية مصاروة في استراليا غداً السبت - وقفة حداد في باقة الغربية بعد جريمة قتل الطالبة الجامعية الشابة اية مصاروة في استراليا 2019-01-18 | 21:01:32

من المتوقع ان تنظم غداً السبت وقفة حداد في باقة الغربية بعد جريمة مقتل الطالبة...

وفاة طفل من النقب واصابة شقيقه بصورة خطيرة جراء استنشاقهما الغاز المنبعث من سخان المياه‎ وفاة طفل من النقب واصابة شقيقه بصورة خطيرة جراء استنشاقهما الغاز المنبعث من سخان المياه‎ 2019-01-18 | 16:58:20

توفي قبل قليل طفل يبلغ من العمر 13 عاما من قرية كسيفة في النقب وذلك بعد ان اصيب...

تخليص عالقة جراء حادث طرق قرب كفار ادوميم وحالتها خطيرة تخليص عالقة جراء حادث طرق قرب كفار ادوميم وحالتها خطيرة 2019-01-18 | 12:55:16

بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids فيرا بابون بيت لحم رئيسة بلدية شجرة الميلاد سلام أمنة ياسين صالح زطمة طمرة يافة الناصرة المرحومة الحامل قتل تشييع جثمان علي عطا عدوي طرعان المنتخب الفلسطيني استدعاء اللاعب معسكر طفلة رضيعة جسم غريب ابتلعت النقب من مستشفى سوروكا بئر السبع اصابة خطيرةالعاب ضبط كمية مفرقعات شفاعمرو طمرة اعبلين بئر المكسور حملة شرطة مصادرة محمد سرحان قطار سكة الحجاز مدينة حيفا بيسان مشاركة رحلة عودة عاصفة رملية تضرب البلاد غبار أمطار تحذير جهاز التنفس الربو مشاكل العثور قنابل على مخلفات الجيش منطقة شمال سخنين مدينة المل حي مصرع 4 شبان عكا الرملة يافا تل ابيب حادث طرق مروع شارع 431 قرب الرملة جثة سيارة محروقة مدينة طبريا اطفاء حريق اخماد بث مباشر :إيفرتون و آرسنالبث مباشر الدوري الانجليزيمشاهدة اون لاينكورة اون لاينيلاشوت يلا شوتمش خايفين فيسبوك شباب شابات القدس الاقصى حملة القدس باب العامود تشيك ان كوب قهوة مصرع حادث تراكتورون صهيب محاجنة فتى قاصر اصابة قريبه فتى اخر انقلاب سرطة ام الفحم اسعاف سيارة ادهم هادية اخاء الناصرة تكريم مباراة اللد مسيرة كروية ناجحة طمرة اعتقال مظاهرة شرطة تظاهرة الشرطة اغلاق شارع الرئيسي عبلين
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com