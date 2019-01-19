السفير, البريطاني, ديفيد, كويري, يزور, بلدية, الناصرة,

قام السفير البريطاني ديفيد كويري ترافقه مساعدته للشؤون العربية سمر حويله بزيارة لبلدية الناصرة حيث التقى رئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام ومدير عام البلدية د. شريف صفدي .

هدفت الزيارة المباركة لرئيس البلدية بفوزه بادارة البلدية ورئاستها للمرة الثانية على التوالي وبحث سبل التعاون بين السفارة البريطانية في البلاد وبلدية الناصرة والاطلاع على احوال المدينة ومخططات رئيس البلدية ومشاريعه للسنوات الخمس القادمة.رئيس البلدية السيد علي سلام رحب بالسفير البريطاني وشكره على تهنئته بالفوز مؤكداً ان الناصرة مدينة عريقة ومركزية هامة في البلاد وأنه ماضٍ في مشاريعه التطويرية للمدينة بنفس الوتيرة السابقة بل أكثر. وعدد امام السفير أهم المشاريع المخطط لها والتي يقوم بتنفيذها اليوم.منها البارك هايتك في منطقة القفزة كمشروع جديد يخص الكثير من ابناء مجتمعنا الذين يعملون في هذا المجال.وكذلك المشاريع التي ستقام في جنوب المدينة مثل الجامعة والستاد الرياضي والمراكز الجماهيرية والقرية التعليميةوعدد من المنشآت التي تخدم الناصرة واهلها .السفير البريطاني في كلمته اهتم بالاوضاع السياسية في المنطقة والانتخابات البرلمانية القادمة متساءلاً عن فرص السلام والاوضاع الاقتصادية ومدى اهتمام بلاده في التطور الاقتصادي .رئيس البلدية أفاد السفير في الكثير من استفساراته خاصة تلك التي تتعلق باحلال السلام في المنطقة ليعيش الجميع في امنٍ وامان وأجاب على كل التساؤلات التي تتعلق بالمجتمع العربي في البلاد ومدى اندماجه في المجتمع الاسرائيلي عامة وقضية تحصيل الحقوق والمساواة وفرص العمل والمسكن وغيرها من الامور الملحة للناس .وطالب رئيس البلدية السفير البريطاني دعم الناصرة كمدينة تحمل بعداً عالمياًخاصة في القضايا التي من شأنها دعم التعليم كالمساهمة في بناء الجامعة الاولى في الناصرة