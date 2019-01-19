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نتنياهو يحث رومانيا على نقل سفارتها إلى القدس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حث رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، نظيرته الرومانية فيوريكا دانشيلا، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، على نقل سفارة رومانيا إلى القدس المحتلة.


وقال نتنياهو خلال لقائه نظيرته الرومانية في القدس المحتلة، "أتمنى أن تتدخلي لوقف القرارات المسيئة لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي، وبالطبع لنقل سفارتكم وسفارات أخرى إلى القدس. ننتظرك في القدس".

وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بأن نتنياهو ودانشيلا، ناقشا "تحركات إيران العدوانية في المنطقة وجهودها للتموضع في سوريا".

ونقل البيان عن نتنياهو قوله، "من خلال التحرك ضد الإرهاب، فإن إسرائيل لا تدافع عن نفسها فحسب، بل تدافع أيضا عن أوروبا".

وصرحت رئيسة الوزراء الرومانية، خلال زيارة سابقة إلى إسرائيل في أبريل عام 2018، أنها تريد نقل سفارة بلدها إلى القدس، لكنها لم تحصل على الدعم الكافي من مواطنيها لمثل هذه المبادرة.ويعارض الرئيس الروماني كلاوس يوهانس رغبة الحكومة في أن تحذو حذو الولايات المتحدة بشأن نقل السفارة إلى القدس المحتلة.يذكر أن رومانيا، هو الدولة الوحيدة في الكتلة الشيوعية السابقة التي احتفظت بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل بعد حرب الأيام الستة عام 1967، كما أقام الرئيس الشيوعي نيكولاي تشاوشيسكو علاقات وثيقة مع منظمة التحرير الفلسطينية.-"
نتنياهو يحث رومانيا على نقل سفارتها إلى القدس




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