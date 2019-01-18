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اطلاق نار في ام الفحم واصابة شاب بجراح متوسطة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 وصل الى مركز النور الطبي في مدينة ام الفخم مساء اليوم رجل مصاب جراء اطلاق نار عليه في منطقة ابو لاحم بام الفحم .  وقد وصفت اصابته بالمتوسطة .


هذا وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادثة .




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