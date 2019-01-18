اطلاق, نار, في, ام, الفحم, واصابة, شاب, بجراح, متوسطة,

هذا وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادثة .

وصل الى مركز النور الطبي في مدينة ام الفخم مساء اليوم رجل مصاب جراء اطلاق نار عليه في منطقة ابو لاحم بام الفحم . وقد وصفت اصابته بالمتوسطة .

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