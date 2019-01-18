مزهر, وليد, خضر, عبد, الحليم-عنان, من, كفرمندا, أول, عربي, من, البلاد, بتسلق, قمة, جبل, الاكونكاجوا, في, أمريكا,

ولدى وصوله القمة سجد سجدة شكر لله تعالى ووجه تحية لاهالي قريته كفرمندا والمجتمع العربي بأكمله.وبهذا الانجاز دخل مزهر عنان ابن كفرمندا نادي ال "7000" لمتسلقي القمم العالمية.

أصبح المربي مزهر وليد خضر عبد الحليم-عنان من بلدة كفرمندا أول عربي من البلاد ينجح بتسلق قمة جبل "الاكونكاجوا" عملاق الامريكيتين الجنوبية والشمالية والاعلى في العالم خارج قارة آسيا على ارتفاع ال 6962 متر او ما يقارب ال 7000 متر فوق سطح البحر.

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