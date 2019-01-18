غداً السبت - وقفة حداد في باقة الغربية بعد جريمة قتل الطالبة الجامعية الشابة اية مصاروة في استراليا

من المتوقع ان تنظم غداً السبت وقفة حداد في باقة الغربية بعد جريمة مقتل الطالبة الجامعية الشابة اية مصاروة في استراليا .

وجاء في بيان لجنة الإصلاح المحلية في باقة الغربية :" قال تعالى :" قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا "من منطلق إيماننا المطلق أننا بيت واحد وأسرة واحدة ، ولأن المصاب الذي أصاب إخواننا في عائلة مصاروة بوفاة ابنتنا الغالية شهيدة العلم :" آية سعيد مصاروة" رحمها الله تعالى وأسكنها فسيح جناته .ولأنه مصاب جلل أصاب كل بيت في مدينتنا الحبيبة باقة، فإنه يشرفنا دعوتكم لوقفة حداد نحن في لجنة الإصلاح وباسم جميع الأطر الفاعلة على صعيد المدينة، ذلك يوم غد السبت الموافق 19/01/2019 بعد صلاة العصر مباشرة بجانب مسجد أبي بكر الصديق .مشاركتكم واجب وطني