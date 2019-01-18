البرلمان, الأردني, ينفي, بيع, 1200, دونم, من, الأراضي, الشاطئية, في, العقبة,

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وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم، مرسوما رئاسيا حدد فيه الثامن عشر...
حذرت وزارة الخارجية الروسية، مواطنيها من السفر إلى قطاع غزة "بسبب تدهور الأوضاع...
أفادت صحيفة "جيروسلم بوست" ان الإدارة الامريكية تنوي وقف كافة المساعدات المقدمة...
اتفقت إسرائيل والهند على دفع صفقات أمنية والتعاون الثنائي الى الامام خاصة في...
لقي 5 أشخاص مصرعهم في مصر، الأربعاء، جراء عاصفة ترابية شديدة ضربت عدة...
هزت عدة انفجارات للغاز جامعة ليون في جنوب شرق فرنسا، حسبما أفادت مصادر إعلامية...
انتقدت افتتاحية صحيفة "اليوم" السعودية الحكومة الكندية، وقالت إنها وظّفت الخلاف...
ارتفع الى ستة عشر عدد القتلى في منطقة منبج شمال شرق سوريا من جراء الاعتداء...
أعلنت أمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع الحالة...
ردت النائب في الكونغرس الأمريكي من أصل فلسطيني، رشيدة طليب، على مسؤولة أمريكية...