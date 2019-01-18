تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-18 17:01:52 روسيا تحذر مواطنيها من السفر إلى غزة |  2019-01-18 16:58:20 وفاة طفل من النقب واصابة شقيقه بصورة خطيرة جراء استنشاقهما الغاز المنبعث من سخان المياه‎ |  2019-01-18 15:07:07 واشنطن تقطع كافة المساعدات عن الفلسطينيين |  2019-01-18 12:55:16 تخليص عالقة جراء حادث طرق قرب كفار ادوميم وحالتها خطيرة |  2019-01-18 12:50:55 النقب - حصان يهاجم رضيعاً ويتسبب بإصابته |  2019-01-18 11:57:37 بمشاركة والدها - وقفة تأبينة لروح المرحومة الطالبة أية مصاروة قرب مقر البرلمان في ولاية فيكتوريا الاسترالية |  2019-01-18 11:15:57 فيديو - النصراوي مؤنس دبور يوقع رسميا في اشبيلية الاسباني وادارة الفريق تقدمه للصحافة : حلمي تحقق |  2019-01-18 10:46:38 وسائل الاعلام الاسترالية تنشر صورة الشاب المشتبه بضلوعه بجريمة قتل الطالبة أية مصاروة من باقة الغربية |  2019-01-18 10:06:37 وسط غضب شديد - عائلة صفوري في طرعان تقرر هدم بيتها بنسفها غدا بعد فشل التوصل لاتفاق مع الحكومة |  2019-01-18 09:55:27 علماء يحذرون من خطر قاتل تنقله الإيصالات! |  2019-01-18 09:54:09 برشلونة يحسم تأهله لكن مصيره غامض في كأس الملك |  2019-01-18 09:52:42 حرقت زوجها حيا .. والسبب "كلمة سر" الهاتف |  2019-01-18 09:36:36 خضر حمد عيسى من البعينة نجيدات في ذمة الله |  2019-01-18 09:16:17 سعيد مصاروة والد الطالبة اية من باقة :لم اتوقع في يوم من الأيام ان اتي لاستراليا لأرى جثة ابنتي |  2019-01-18 08:30:52 أدوية الحساسية قد تكون سببًا بإضعاف الذاكرة طويلة الأمد |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

روسيا تحذر مواطنيها من السفر إلى غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 حذرت وزارة الخارجية الروسية، مواطنيها من السفر إلى قطاع غزة "بسبب تدهور الأوضاع الامنية".



وأصدر مركز إدارة الأزمات التابع لوزارة الخارجية الروسية، توصية إلى المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى غزة، بحسب وكالة سبوتنيك.


ونشرت الخارجية الروسية في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فيما يتعلق بالتدهور الحاد للوضع الأمني في غزة والتدابير التي اتخذها الجانبين المصري والإسرائيلي لمنع الخروج من القطاع، نوصي المواطنين الروس بالامتناع عن القيام بأية رحلات إلى المنطقة المذكورة، بما في ذلك ما يخص الشؤون العائلية والإنسانية".




كلمات متعلقة

روسيا, تحذر, مواطنيها, من, السفر, إلى, غزة,

تابعونــا

واشنطن تقطع كافة المساعدات عن الفلسطينيين واشنطن تقطع كافة المساعدات عن الفلسطينيين 2019-01-18 | 15:07:07

أفادت صحيفة "جيروسلم بوست" ان الإدارة الامريكية تنوي وقف كافة المساعدات المقدمة...

إسرائيل والهند تتفقان على دفع صفقات أمنية بينهما إسرائيل والهند تتفقان على دفع صفقات أمنية بينهما 2019-01-17 | 22:41:27

اتفقت إسرائيل والهند على دفع صفقات أمنية والتعاون الثنائي الى الامام خاصة في...

مصرع 5 أشخاص وإغلاق 4 موانئ جراء عاصفة ترابية في مصر مصرع 5 أشخاص وإغلاق 4 موانئ جراء عاصفة ترابية في مصر 2019-01-17 | 13:58:46

لقي 5 أشخاص مصرعهم في مصر، الأربعاء، جراء عاصفة ترابية شديدة ضربت عدة...

انفجار ضخم في جامعة ليون شرق فرنسا انفجار ضخم في جامعة ليون شرق فرنسا 2019-01-17 | 12:23:58

هزت عدة انفجارات للغاز جامعة ليون في جنوب شرق فرنسا، حسبما أفادت مصادر إعلامية...

السعودية تدحض "الادعاءات" الكندية ضدها بشأن رهف القنون : المملكة منحت المرأة السعودية كامل حقوقها السعودية تدحض "الادعاءات" الكندية ضدها بشأن رهف القنون : المملكة منحت المرأة السعودية كامل حقوقها 2019-01-17 | 11:16:59

انتقدت افتتاحية صحيفة "اليوم" السعودية الحكومة الكندية، وقالت إنها وظّفت الخلاف...

ارتفاع عدد قتلى الاعتداء الانتحاري في سوريا ارتفاع عدد قتلى الاعتداء الانتحاري في سوريا 2019-01-16 | 22:32:21

ارتفع الى ستة عشر عدد القتلى في منطقة منبج شمال شرق سوريا من جراء الاعتداء...

الأردن يعلن حالة الطوارئ القصوى بسبب الطقس الأردن يعلن حالة الطوارئ القصوى بسبب الطقس 2019-01-16 | 13:13:55

أعلنت أمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع الحالة...

طليب ترد على مسؤولة اتهمتها بأنها قد تفجر الكونغرس طليب ترد على مسؤولة اتهمتها بأنها قد تفجر الكونغرس 2019-01-16 | 11:17:29

ردت النائب في الكونغرس الأمريكي من أصل فلسطيني، رشيدة طليب، على مسؤولة أمريكية...

ماليزيا: لن نتراجع عن قرار حظر دخول الرياضيين الإسرائيليين ماليزيا: لن نتراجع عن قرار حظر دخول الرياضيين الإسرائيليين 2019-01-16 | 10:47:23

أكد وزير الخارجية الماليزي سيف الدين بن عبد الله، أن بلاده لن تتراجع عن قرارها...

حزب أردوغان قد يخسر بالانتخابات البلدية في المدن الكبيرة حزب أردوغان قد يخسر بالانتخابات البلدية في المدن الكبيرة 2019-01-16 | 09:53:25

كشفت مصادر من حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم، أن استطلاعاته الداخلية أظهرت...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids فيديو معلم يضرب طلاب بعنف عصا موجة غضب قطاع غزة تحقيق شجار طلاب طالب اصابة ثانوية كفر كنا رشد ابن مدرسة شرطة التحقيق الناصرةانغرز مقص في جمجمته طفل 7 سنوات نحف قرية متوسطة سرقة سلاح حارس مدرسة العفولة الشرطة التحقيق حسام بشار تعيين مدير عام ادارة شكة القطارات في البلاد حيفا ترشيحاالطفل عبد الهادي الهزيل رهط سقوط بوابة حديدية عليه شقيقه اصابة السجن نصف عام اسراء عابد الناصرة محاولة منفذة عملية العفولة محطة مركزية توفيق احمد اغا نوبة قلبية حادة ليس غرقا المزرعة المرحوم عائلة احتراق بيت تخليص عالقين اصابات مدينة الناصرة اطفاء طابق خامس مصرع أمير ابو نصرة شاب 30 عاما رضيع عامان و خطيرة حي خلة اسهول فطريات فقع فطاريش الاكلة الاكثر انتشارا الشتاء الحقول البحث العشرات اهالي الليلة الفاصلة بين السبت الاحد 25 الشهر بدء العمل التوقيت الشتوي ترجيع الساعةالبنك العربي لئومي دمج اتفاق اللجنة القطرية موظفي الاسرائيلي المدرسة المعمدانية الناصرة الفوج ال 62 من طلابها تخريج الثانوية تخرج نتسيرت عيليت شرطة تحول الناصرة ثكنة عسكرية مظاهرة بيج فاشن خيالة وحدات يسام مواجهات اعتقالات حراك شبابيالناصرة اصابة عامل سقط من ارتفاع ورشة بناء متسيل حاييم اسامة ابو احمد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com