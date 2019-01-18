وفاة, طفل, من, النقب, واصابة, شقيقه, بصورة, خطيرة, جراء, استنشاقهما, الغاز, المنبعث, من, سخان, المياه‎,

توفي قبل قليل طفل يبلغ من العمر 13 عاما من قرية كسيفة في النقب وذلك بعد ان اصيب بحالة من التسمم هو وشقيقه البالغ من العمر 14 عاما والذي اصيب بصورة خطرة جدا وما زال يخضع للعلاج المكثف في مستشفى سوروكا في بئر السبع.وقالت الشرطة في بيان لها ان الطفلان استنشقا الغاز المنبعث من عملية تسخين ماء الاستحمام مما ادى الى فقدانهما الوعي جراء استنشاقهما الغاز والتسبب لهم بحالة من التسمم.وعلى ضوء هذا الحادث عممت مؤسسة "بطيرم" لأمان الاولاد بيان عرضت فيه معطيات الاصابة لأطفال واولاد من جيل 0 حتى 18 عام بسبب تعرضهم للتسمم حيث يتضح انه ومنذ عام 2008 حتى اليوم تم تسجيل 16 حالة وفاة، حيث ان اكثر من نصف الضحايا كانوا اطفالا ورضع من جيل صفر حتى اربع سنوات، حيث تُعد هذه الفئة اكثر تعرضا لاحتمال الاصابة اسوة بغيرها من الفئات العمرية بسبب صعوبة اجهزة الجسم لديهم التغلب على اي مادة سامة وتحليلها قد تدخل عبر مجرى التنفس. كما ان الاطفال والرضع عامة معرضون للإصابة بالتسمم جراء استنشاق الغازات السامة وذلك بسبب سرعة وتيرة التنفس لديهم اذ انهم يتنفسون بوتيرة (شهيق زفير) بسرعة 40 مرة في الدقيقة مقابل 16 مرة لدى الشخص البالغ.وتناشد "بطيرم" كافة الاهل والبالغين عامة بضرورة المواظبة بشكل مستمر على تهوية المنزل خاصة اذا كان هناك اي استعمال للغاز لغرض التدفئة او لأي استعمالات اخرى اذ ان مدفأة كهذه تعمل بالغاز تستنفذ كافة الاوكسجين الموجود في الغرفة وتُخرج الغاز السام خلال عملية التدفئة حيث يُنصح بإبقاء فتحات للتهوية بشكل دائم. كما تنصح "بطيرم" بتركيب كاشف لغاز اول اكسيد الكربون والمواظبة على صيانة كافة معدات التدفئة بالغاز بشكل سنوي من قبل شخص مهني ومختص.يشار الى انه تم عام 2014 اقرار مشروع لتعزيز وتطوير أمان الاولاد في المجتمع البدوي في النقب، وذلك بالتعاون ما بين وزارة الزراعة وتطوير القرى وسلطة تطوير النقب والسلطات المحلية البدوية هناك ومؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد للحد من اصابات الاولاد البدو في الجنوب نتيجة اصابات غير متعمدة.