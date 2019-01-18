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تخليص عالقة جراء حادث طرق قرب كفار ادوميم وحالتها خطيرة



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بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي-


عمل طاقم اطفاء وانقاذ على معالجة حادث طرق وقع بين سيارتين ظهر اليوم الجمعة، عند مفرق كفار ادوميم.

وتمكن رجال الاطفاء والانقاذ من تخليص عالقة داخل احدى السيارتين باستخدام معدات خاصة، وقد احيلت للعلاج الطبي بحالة خطيرة.




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