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النقب - حصان يهاجم رضيعاً ويتسبب بإصابته



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أصيب طفل، صباح اليوم الجمعة، بجراح خطيرة في عرعرة النقب.



وفي التفاصيل، جاء في بيان الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء: تلقينا في منطقة النقب بلاغاً صباح اليوم، حول تعرض طفل رضيع (عامان) للإصابة من حصان في عرعرة النقب، هذا وعمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الأولية للطفل المصاب، والذي وصفت جراحه بالمتوسطة مع إصابات بالرأس وأحيل لاستكمال العلاج في مستشفى "سوروكا".



الصورة توضيحية 
النقب - حصان يهاجم رضيعاً ويتسبب بإصابته




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