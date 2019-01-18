تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-18 18:22:12 الجزائر تعلن الثامن عشر من أبريل القادم موعدا للانتخابات الرئاسية |  2019-01-18 18:20:33 البرلمان الأردني ينفي بيع 1200 دونم من الأراضي الشاطئية في العقبة |  2019-01-18 17:01:52 روسيا تحذر مواطنيها من السفر إلى غزة |  2019-01-18 16:58:20 وفاة طفل من النقب واصابة شقيقه بصورة خطيرة جراء استنشاقهما الغاز المنبعث من سخان المياه‎ |  2019-01-18 15:07:07 واشنطن تقطع كافة المساعدات عن الفلسطينيين |  2019-01-18 12:55:16 تخليص عالقة جراء حادث طرق قرب كفار ادوميم وحالتها خطيرة |  2019-01-18 12:50:55 النقب - حصان يهاجم رضيعاً ويتسبب بإصابته |  2019-01-18 11:57:37 بمشاركة والدها - وقفة تأبينة لروح المرحومة الطالبة أية مصاروة قرب مقر البرلمان في ولاية فيكتوريا الاسترالية |  2019-01-18 11:15:57 فيديو - النصراوي مؤنس دبور يوقع رسميا في اشبيلية الاسباني وادارة الفريق تقدمه للصحافة : حلمي تحقق |  2019-01-18 10:46:38 وسائل الاعلام الاسترالية تنشر صورة الشاب المشتبه بضلوعه بجريمة قتل الطالبة أية مصاروة من باقة الغربية |  2019-01-18 10:06:37 وسط غضب شديد - عائلة صفوري في طرعان تقرر هدم بيتها بنسفها غدا بعد فشل التوصل لاتفاق مع الحكومة |  2019-01-18 09:55:27 علماء يحذرون من خطر قاتل تنقله الإيصالات! |  2019-01-18 09:54:09 برشلونة يحسم تأهله لكن مصيره غامض في كأس الملك |  2019-01-18 09:52:42 حرقت زوجها حيا .. والسبب "كلمة سر" الهاتف |  2019-01-18 09:36:36 خضر حمد عيسى من البعينة نجيدات في ذمة الله |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

لماذا لا يصاب الفيل بالسرطان؟ العلم يحل اللغز



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



انشغل العلماء على مدار سنوات، بمحاولة كشف سبب عدم إصابة بعض الحيوانات بالسرطان، مثل الأفيال والحيتان.



ومع تعدد الفرضيات التي ذهبت إلى أن أحجام هذه الحيوانات الضخمة، تحميها من أسباب السرطان، توصل عالم أميركي إلى وجود جين فريد في الفيلة، يقيها من المرض الخبيث.


وفي عام 2012، قرر عالم يدعى فينسنت لينش فحص جينات الفيل الأفريقي، لمعرفة ما إذا كانت لديه جينات إضافية مضادة للسرطان.


وتقع السرطانات عند حدوث طفرة في الحمض النووي لأحد الجينات، مما يسمح للخلايا بالنمو والتكاثر بشكل ضار وخارج عن السيطرة.


واعتقد العلماء أن الحيوانات الأكبر حجما تتكون أجسامها من خلايا أكثر، وبالتالي الجينات السرطانية بحاجة إلى وقت أطول كي تكون قاتلة مع الحيوانات الضخمة.



ومنذ ذلك الحين قدم العلماء عشرات الفرضيات، لمعرفة سبب عدم مهاجمة السرطان للأفيال، وربما تكون الإجابة الأكثر شيوعا في ذلك، هي أن الحيوانات الكبيرة تمتلك المزيد من الدفاعات المضادة للسرطان، إلى أن تمكن العلماء مؤخرا من حل اللغز، والأمر لا يعتمد على الحجم بتاتا.


فالفيلة تمتلك جينا يعمل على إحياء جين آخر مدمر، وتكليفه بمهمة قتل الخلايا المصابة بالسرطان، وهو نفسه الموجود لدى حيوانات أخرى منها الخفافيش.


ويستهدف الجين المنقذ للحياة والمعروف باسم "LIF6" خلايا على وشك التحول إلى أورام سرطانية ويدمرها.


ومن خلال التجارب، وجد الباحثون أنه عندما تبدأ خلايا الفيلة بالتعرض للأضرار المسببة للسرطان، فإن الأورام تقل تدريجيا وذلك بتشغيل النظام الدفاعي المنقذ للحياة، وهو الجين "LIF6".


ويأمل العلماء إيجاد عقاقير تحاكي تأثير الجين المقاوم للخلايا السرطانية، وتطوير علاجات جديدة ثورية لمرضى السرطان من البشر في المستقبل.




كلمات متعلقة

لماذا, لا, يصاب, الفيل, بالسرطان؟, العلم, يحل, اللغز,

تابعونــا

علماء يحذرون من خطر قاتل تنقله الإيصالات! علماء يحذرون من خطر قاتل تنقله الإيصالات! 2019-01-18 | 09:55:27

حذر خبراء من احتواء نحو 90% من الإيصالات التي تستخدم حبرا يتلاشى بمرور الوقت، على...

أدوية الحساسية قد تكون سببًا بإضعاف الذاكرة طويلة الأمد أدوية الحساسية قد تكون سببًا بإضعاف الذاكرة طويلة الأمد 2019-01-18 | 08:30:52

أظهرت دراسة يابانية حديثة أنّ استخدام أدوية الحساسيّة، المضادّة للهستامين، قد...

احذروا النوم أقل من 6 ساعات.. "القلب في خطر" احذروا النوم أقل من 6 ساعات.. "القلب في خطر" 2019-01-17 | 18:03:55

كشف علماء من أميركا وإسبانيا أن الذين ينامون أقل من ست ساعات يوميا، يزداد خطر...

خيط الأسنان قد يحتوي على مواد سامة خيط الأسنان قد يحتوي على مواد سامة 2019-01-17 | 14:15:52

أفادت دراسة أميركية حديثة، بأن خيط الأسنان الذي يستخدم في تنظيف الأسنان من بقايا...

اكتشاف حمية تنقذ 11 مليون شخص من الموت سنويا اكتشاف حمية تنقذ 11 مليون شخص من الموت سنويا 2019-01-17 | 12:30:46

كشف علماء عما يقولون إنه نظام حمية غذائية مثالي لصحة كوكب الأرض وسكانه يشمل...

ماذا يحدث عندما تتناول الأسماك يومياً ؟ ماذا يحدث عندما تتناول الأسماك يومياً ؟ 2019-01-17 | 11:15:34

يوصي الأطباء بتناول الأسماك ما بين مرتين إلى 3 مرات أسبوعيا للحصول على فوائدها...

اختبار بسيط للدم يجنبك نوبات القلب قبل حدوثها بسنوات اختبار بسيط للدم يجنبك نوبات القلب قبل حدوثها بسنوات 2019-01-17 | 08:29:33

أصبح الأطباء قادرين على تحديد مؤشرات الإصابة بالنوبات القلبية قبل حدوثها بسنوات،...

9 نصائح سهلة وبسيطة للتخلص من الكرش 9 نصائح سهلة وبسيطة للتخلص من الكرش 2019-01-16 | 22:39:27

يؤدي تراكم دهون البطن إلى ظهور ما يعرف بـ"الكرش"، وتكمن خطورتها البالغة في أنها...

الدماغ البشري يعمل بشكل عكسي لاستعادة الذكريات! الدماغ البشري يعمل بشكل عكسي لاستعادة الذكريات! 2019-01-16 | 14:55:39

وجد باحثون في جامعة برمنغهام أن الدماغ البشري يستعيد ذكريات حدث ما على عكس...

دراسة تقارن فرص حمل النساء مع السمك وبدونه دراسة تقارن فرص حمل النساء مع السمك وبدونه 2019-01-16 | 13:09:58

يعتقد بعض الناس أن لنوعية الطعام تأثيرا كبيرا على الرغبة الجنسية لدى الفرد، لكن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids 4 قتلى حادث علي حليحل احمد رافع عواوده دارين تالحج الريحيانية عين الاسد عبد الله سهام سعيد عيد الاسد الجش كفر كنا طرق فيرا بابون بيت لحم رئيسة بلدية شجرة الميلاد سلام التفافي الناصرة اضرار سيارة اطلاق نار الشرطة تحقق اليوم الاحد وجيه كيوف رئيس مجلس عسفيا شبهات رشوى تلقي دغه انتخابات لا ادلة مراد صح عرابة مولودهما الاول محمد بعد 15 عاما انتظار زرق الله دهس .شرطي الناصرة المنطقة الصناعية البحث عن مشتبه سائق سيارة خصوصية عايد جميل عويسات باقة الغربية وفاة وعكة صحية المت به خلال قيادته سيارة أمطار الخير جميع انحاء البلاد تساقط الارصاد الجوية عواصف منيب فخرية هنو جولس يرزقان تؤأم انتظار دام 31 عاما حريق حرش هائل قرب قرية الرامة النيران البيوت الاهالي اطفاء طائرة ارتفاع اسعار قود 27 اغورة الليلة الفاصلة بين يومي الخميس الاربعاء تعبئة ذاتية لتر الطفلة مريم ابو جودة 7 سنوات مصرع دهس حادث الكسيفة تل عراد النقب سفريات حريق منزل طابق ثاني قرية جسر الزرقاء اضرار اطفاء اخماد نار اصابات دون تحقيق رسائل تهديد رصاصة حافلات سياحة اطارات ثقب كفر قاسم جبل الشيخ مسيرة أطفال دير حنا رياض بساتين مشاركة واسعة فعاليات مجلس محلي العاب ماء
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com