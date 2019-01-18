ريال, مدريد, يبحث, عن, صخرة, دفاع.., 5, لاعبين, على, رادار, الملكي,

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني لتدعيم خط دفاعه خلال "الميركاتو الشتوي" بلاعب قوي، وقد كشفت تقارير صحفية إسبانية عن قائمة بأبرز النجوم المرشحين لشغل هذا المركز.

ونشر موقع صحيفة "آس" الإسبانية، قائمة بأسماء اللاعبين الموجودين على "رادار" الملكي خلال موسم الانتقالات الشتوية، وهم:ليو سانتوسيتمتع اللاعب البرازيلي ليو سانتوس بمهارات مميزة تجعله من أقوى المرشحين للانضمام لصفوف الملكي، إذ أنه لا يزال صغيرا في السن، فضلا عن سعره المناسب مقارنة بباقي المرشحين، إلى جانب انتهاء عقده مع "كورينثيانز" البرازيلي في العام القادم.جيرمو ماريبانلعب دورا مؤثرا في خط دفاع فريقه ألافيس، حيث استطاع النادي بفضله احتلال المرتبة الرابعة في قائمة أقل الفرق استقبالا للأهداف.وبالرغم من كشف وكيل أعماله عن رغبة ماريبان في الانتقال لبرشلونة، فإن تقارير صحفية رياضية رشحت "الميرنغي" ليكون وجهته القادمة، نظرا لتركيز النادي مؤخرا على سياسة جذب المواهب الشابة ذات القيمة السوقية المنخفضة.كاليدو كوليبالييتميز اللاعب السنغالي بقوة بدنية كبيرة، بالإضافة إلى تدخلاته التي تنتهي في معظم الأحيان لصالحه. ويبدو نجم نابولي يشكل خيارا جيدا لريال مدريد، رغم اشتراط النادي الإيطالي أكثر من 100 مليون يورو، قيمة عقد انتقال النجم الأسمر.ماتياس دي ليختارتبط اسم لاعب أياكس الهولندي بالعديد من الأندية الأوروبية، وفي مقدمتها ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي، نظرا لأدائه الجيد مع العملاق الهولندي.إيدر ميليتاوكشفت مصادر مقربة من داخل "لوس بلانكوس"، أن النادي يرغب في دفع الشرط الجزائي للاعب بورتو البرتغالي، لاستغلال فرصة انخفاض قيمة الشرط الذي يقدر بـ 50 مليون يورو حتى يونيو المقبل، والذي سيصل بعد نهاية الموسم إلى 75 مليون يورو.وتنبع رغبة الريال في ضم ميليتاو من قوته الدفاعية وسرعته الكبيرة، وقدرته على التعامل مع الهجمات وإنهائها لصالحه.