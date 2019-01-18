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نادين نسيب نجيم في أجرأ تحدي بالعودة 15 سنة وتعلّق



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شاركت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ في تحدي العودة 10 سنوات الى الوراء بنشرها صورة من ضمن مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2004.


وظهرت نادين نجيم بالصورة وهي ترتدي المايوه الأبيض مع وشاح أرجواني وعلّقت على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي قائلة: “من مسابقة ملكة جمال الكون بال 2004 كرمال يلي مستحيي من لباس البحر ما تجيها نوبة العفة”.

 وألغت نجيم خاصية التعليقات على الصورة موضحة في الستوري أنه من الضروري في بعض الأحيان إزالة هذه الخاصية بسبب بعض التعليقات التي تربط كل الأمور بالأديان.


يذكر أن الممثلة نادين نسيب نجيم تستعدّ حالياً لتصوير مسلسل بعنوان “خمسة ونص” الى جانب الممثل السوري قصي الخولي والممثل السوري معتصم النهار. المسلسل كتابة إيمان سعيد وإخراج فيليب أسمر.




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