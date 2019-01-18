بمشاركة والدها - وقفة تأبينة لروح المرحومة الطالبة أية مصاروة قرب مقر البرلمان في ولاية فيكتوريا الاسترالية

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بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع...
أصيب طفل، صباح اليوم الجمعة، بجراح خطيرة في عرعرة النقب. وفي التفاصيل، جاء في...
" حلمي تحقق والحمد لله " هذا ما قاله مؤنس دبور ابن مدينة الناصرة لدى توقيعه في ساعة...
نشرت وسائل الاعلام الاسترالية صباح اليوم الجمعة صورة الشاب 23 عاما المعتقل بشبهة...
قررت عائلة صفوري في طرعان وبعد ان ضاق بها الحال في التوصل لاتفاق حول بيت ابنتهم ام...
قال سعيد مصاروة والد الطالبة اية مصاروة من باقة الغربية في حديث مؤلم لوسائل...
اعلنت الشرطة الاسترالية صباح اليوم الحمعة اعتقالها شابا 23 عاما بشبهة الضلوع في...
فجعت مدينة الناصرة ، بوفاة الشاب وسام كمال دانيال (22 عاما)، . وسيشيع جثمانه...
اليوم جمعة يكون الجو غائما جزئياً ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو...
صادق أعضاء مجلس محلي بسمة طبعون بالاجماع على ميزانية العام الجديد 2019، بحضور رئيس...