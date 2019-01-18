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بمشاركة والدها - وقفة تأبينة لروح المرحومة الطالبة أية مصاروة قرب مقر البرلمان في ولاية فيكتوريا الاسترالية



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



بمشاركة واسعة وبحضور والدها سعيد مصاروة عقدت قبل قليل قرب مقر البرلمان في ولاية فيكتوريا الاسترالية وقفة تابينية على روح المغدورة الطالبة الجامعية آية مصاروة 23 عاما والتي عثر على جثتها هامدة في ملبورن قبل يومين .


وقال حاكم الولاية دانيال اندروس في تغردية على موقع تويتر ان آية مصاروة كانت فتاة في ريعان شبابها وانها قتلت في جريمة بشعة عندما كانت في طريقها الى منزلها .


ووصل والد المرحومة سعيد مصاروة الى ملبورن ليرافق نعش ابنته في طريقه الى إسرائيل حيث سيتم دفنها . وشارك والد المغدورة في حفل تابيني أقيم في الجامعة حيث كانت تدرس.


تصوير - afp 


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