تخطى الاعلان
البحث
اخبار
اخبار محلية
اخبار عالمية
رياضة
رياضة عالمية
رياضة محلية
يورو 2016
الكلاسيكو
فن
فن العالم العربي
فن عالمي
صحة ومراة
وفيات
فوت شوف
ابراج
مناسبات سعيدة
منطقة الناصرة
منطقة حيفا
المثلث الشمالي
المثلث الجنوبي
منطقة شفاعمرو
منطقة القدس
الجنوب
منطقة عكا
منطقة البطوف
اخر الاخبار
2019-01-18 12:55:16
تخليص عالقة جراء حادث طرق قرب كفار ادوميم وحالتها خطيرة
|
2019-01-18 12:50:55
النقب - حصان يهاجم رضيعاً ويتسبب بإصابته
|
2019-01-18 11:57:37
بمشاركة والدها - وقفة تأبينة لروح المرحومة الطالبة أية مصاروة قرب مقر البرلمان في ولاية فيكتوريا الاسترالية
|
2019-01-18 11:15:57
فيديو - النصراوي مؤنس دبور يوقع رسميا في اشبيلية الاسباني وادارة الفريق تقدمه للصحافة : حلمي تحقق
|
2019-01-18 10:46:38
وسائل الاعلام الاسترالية تنشر صورة الشاب المشتبه بضلوعه بجريمة قتل الطالبة أية مصاروة من باقة الغربية
|
2019-01-18 10:06:37
وسط غضب شديد - عائلة صفوري في طرعان تقرر هدم بيتها بنسفها غدا بعد فشل التوصل لاتفاق مع الحكومة
|
2019-01-18 09:55:27
علماء يحذرون من خطر قاتل تنقله الإيصالات!
|
2019-01-18 09:54:09
برشلونة يحسم تأهله لكن مصيره غامض في كأس الملك
|
2019-01-18 09:52:42
حرقت زوجها حيا .. والسبب "كلمة سر" الهاتف
|
2019-01-18 09:36:36
خضر حمد عيسى من البعينة نجيدات في ذمة الله
|
2019-01-18 09:16:17
سعيد مصاروة والد الطالبة اية من باقة :لم اتوقع في يوم من الأيام ان اتي لاستراليا لأرى جثة ابنتي
|
2019-01-18 08:30:52
أدوية الحساسية قد تكون سببًا بإضعاف الذاكرة طويلة الأمد
|
2019-01-18 08:28:21
اعتقال عارضة "التدخل الروسي".. والتهمة ممارسة البغاء
|
2019-01-18 08:24:22
د. منصور عباس ل"الصنارة": همّنا الآن إعادة العربية للتغيير للمشتركة وأي انشقاق ثنائي أو ثلاثي ستكون نتيجته سيئة جدًا
|
2019-01-18 08:18:46
استراليا - اعتقال شاب 23 عاما مشتبه بالضلوع بقتل الطالبة الجامعية اية مصاروة من باقة الغربية في مالبورن
|
الرئيسية
| فوت شوف
|
طباعة
|
الارسال الى صديق
فيديو - مؤنس دبور يتحدث الاسبانية vemos Sevilla
2019-01-18 11:23:57
| |
اضافة تعليق
Tweet
Tweet
مؤنس دبور يتحدث الاسبانية vemos Sevilla
كلمات متعلقة
فيديو, -, مؤنس, دبور, يتحدث, الاسبانية, vemos, Sevilla,
تابعونــا
فيديو - جبل الشيخ يفتح ابوابه ويستقبل زواره
2019-01-18
|
09:46:07
...
فيديو - تقرير قناة 7 نيوز الاسترالية عن وفاة الطالبة اية مصاروة من باقة
2019-01-17
|
14:32:49
...
فيديو - الثلوج في مجدل شمس وبقعاتا تتسبب بتعطيل الدراسة
2019-01-17
|
10:06:03
...
فيديو - خيبة امل في القدس بعد ان ذابت الثلوج صباحا
2019-01-17
|
08:19:03
...
فيديو - الجولان وجبل الشيخ صباح اليوم بعد العاصفة الثلجية
2019-01-17
|
08:16:47
...
فيديو - فنان خردة من شعب يبني حصانا عربيا من الحديد ومخلفات قطع السيارات
2019-01-16
|
11:54:12
...
شاهدوا - جبل الشيخ يستعد للعاصفة الثلجية
2019-01-16
|
10:42:30
...
شاهدوا - جريان المياه وتدفقها في البانياس بهضبة الجولان
2019-01-16
|
10:03:39
...
لحظة إطلاق نار في مركز تجاري بولاية يوتا الأمريكية
2019-01-16
|
08:38:36
...
حوادث ووفيات جراء تساقط الثلوج في البوسنة
2019-01-16
|
08:37:45
...
قد يهمك ايضا
النقب - حصان يهاجم رضيعاً ويتسبب بإصابته
بمشاركة والدها - وقفة تأبينة لروح المرحومة الطالبة أية مصاروة قرب مقر البرلمان في ولاية فيكتوريا الاسترالية
فيديو - مؤنس دبور يتحدث الاسبانية vemos Sevilla
فيديو - النصراوي مؤنس دبور يوقع رسميا في اشبيلية الاسباني وادارة الفريق تقدمه للصحافة : حلمي تحقق
وسط غضب شديد - عائلة صفوري في طرعان تقرر هدم بيتها بنسفها غدا بعد فشل التوصل لاتفاق مع الحكومة
دوري ابطال اوروبا
يورو 2016
مدبلج
باب الحارة 8
مأمون وشركاه
العشق الأسود
بث مباشر
دوابشة
دوما
من النظرة الثانية
وادي الذئاب
The voice
احلى صوت
باب الحارة
مسلسلات رمضان
بث مباشر
ريال مدريد
برشلونة
الكويت
سيارات الكويت
وظائف في الكويت
متل القمر
kids
مؤنس
دبور
المهاجم
الناصرة
مطلوب
في
برشلونة
طفلة
رضيعة
جسم
غريب
ابتلعت
النقب
من
مستشفى
سوروكا
بئر
السبع
اصابة
خطيرة
طلاب
الكاثوليك
الابتدائية
شفاعمرو
مناولة
اولى
احتفال
قداس
مدرسة
اهالي
مدينة
متوسطة
اصابة
انقلاب
سيارة
مفرق
مجد
الكروم
جراء
حادث
طرق
بلال
ابو
رومي
جنازة
سيول
وادي
رأس
علي
قرب
قرية
ابطن
تشييع
جثمان
مثواه
الاخير
مدينة
مصرع
الشاب
المحامية
الواز
زعروره
كفر
مندا
تعيين
قاضية
محكمة
الصلح
حيفا
انقلاب
حادث
طرق
سيارتين
شارع
اليكيم
دالية
الكرمل
اسعاف
شرطة
هلال
مشارقة
طعن
سكين
عنق
اتهام
شاب
يهودي
الخضيرة
شجار
مطعم
اولجا
اشرف
ابو كليب
مقتل
الشاب
مداهمة
محلات
تجارية
ضبط
مبالغ
اعتقالات
سيارات
مخدرات
فتى
16
عاما
يقود
سيارة
شفاعمرو
اعتقال
أب
تحقيق
شوارع
مدينة
سير
شرطة
عاصفة
ثلجية
امطار
رياح
استعدادات
مكثفة
البلاد
القدس
شوارع
توئثيق
حادث
طرق
مروع
اصابة
شخصين
مدينة
رهط
سيارتين
اسعاف
شرطي
متطوع
سخنين
محطة
مسجاف
نساء
عغربيات
علاقة
جنسية
اغتصاب
لائحة
اتهام
ميدنة
أفعى
سامة
حيفا
كرسي
الحمام
امرأة
صائد
افاعي
طولها
متر
داخل
بيت
حرق
سيارة
موظفة
بلدية
طمرة
مجهولون
الشرطة
التحقيق
اضرار
جسيمة
الناصرة
حيفا
المثلث الشمالي
المثلث الجنوبي
شفاعمرو
القدس
الجنوب
عكا
مسلسلات رمضان 2015
الصنارة موبايل mobile
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com
الرئيسية
|
أتصل بنا
|