فيديو - النصراوي مؤنس دبور يوقع رسميا في اشبيلية الاسباني وادارة الفريق تقدمه للصحافة : حلمي تحقق

" حلمي تحقق والحمد لله " هذا ما قاله مؤنس دبور ابن مدينة الناصرة لدى توقيعه في ساعة متأخرة من ليلة امس رسميا على عقد انتقاله لفريق اشبيلية الاسباني مقابل 15 مليون يورو لمدة 4 سنوات ليكون بذلك اغلى لاعب من البلاد يحترف في اوروبا .

وكانت ادارة الفريق الاسباني نشرت فيديو وصورة لدى التوقيع مع مؤنس دبور وظهر الاخير في فيديو يتحدث الاسبانية .