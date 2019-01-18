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فيديو - النصراوي مؤنس دبور يوقع رسميا في اشبيلية الاسباني وادارة الفريق تقدمه للصحافة : حلمي تحقق



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



" حلمي تحقق والحمد لله " هذا ما قاله مؤنس دبور ابن مدينة الناصرة لدى توقيعه في ساعة متأخرة من ليلة امس رسميا على عقد انتقاله لفريق اشبيلية الاسباني مقابل 15 مليون يورو لمدة 4 سنوات ليكون بذلك اغلى لاعب من البلاد يحترف في اوروبا .


وكانت ادارة الفريق الاسباني نشرت فيديو وصورة لدى التوقيع مع مؤنس دبور وظهر الاخير في فيديو يتحدث الاسبانية .





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