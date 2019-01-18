وسائل, الاعلام, الاسترالية, تنشر, صورة, الشاب, المشتبه, بضلوعه, بجريمة, قتل, الطالبة, أية, مصاروة, من, باقة, الغربية,

نشرت وسائل الاعلام الاسترالية صباح اليوم الجمعة صورة الشاب 23 عاما المعتقل بشبهة الضلوع بجريمة قتل الطالبة الجامعية اية سعيد مصاروة 23 عاما من باقة الغربية خلال تواجدها في استراليا.

وكان والدها سعيد مصاروة قال في حديث مؤلم لوسائل الاعلام الاسترالية :" لم اتوقع في يوم من الأيام ان اتي الى استراليا لأرى جثة ابنتي بدلاً من ان اسمع صوتها مثل كل يوم. هذه فاجعة كبيرة فمصابنا جلل ".هذا وقام استراليون بوضع باقات الزهور في موقع جريمة القتل البشعة.