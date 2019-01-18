وسط غضب شديد - عائلة صفوري في طرعان تقرر هدم بيتها بنسفها غدا بعد فشل التوصل لاتفاق مع الحكومة

قررت عائلة صفوري في طرعان وبعد ان ضاق بها الحال في التوصل لاتفاق حول بيت ابنتهم ام حسن المهدد بالهدم , هدم منزلها بايديها غدا السبت الساعة 12 ونصف ظهرا بهدف عدم تحمل عبئ وتكاليف الهدم من قبل الحكومة .

ودعت العائلة المواطنين في طرعان والمنطثة والمسؤولين الوقوف وقفة غضب واستنكار واطلاق صرخة في وجه استمرار سياسة الهدم الشرسة التي تنتهجها الحكومة ضد المواطنين العرب .يشار الى ان البيت موجود قبالة المدرسة الابتدائية ج في الحي الشرقي بجانب مسجد صلاح الدين بقرية طرعان .