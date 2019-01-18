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وسط غضب شديد - عائلة صفوري في طرعان تقرر هدم بيتها بنسفها غدا بعد فشل التوصل لاتفاق مع الحكومة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



قررت عائلة صفوري في طرعان وبعد ان ضاق بها الحال في التوصل لاتفاق حول بيت ابنتهم ام حسن المهدد بالهدم , هدم منزلها بايديها غدا السبت الساعة 12 ونصف ظهرا بهدف عدم تحمل عبئ وتكاليف الهدم من قبل الحكومة .


ودعت العائلة المواطنين في طرعان والمنطثة والمسؤولين الوقوف وقفة غضب واستنكار واطلاق صرخة في وجه استمرار سياسة الهدم الشرسة التي تنتهجها الحكومة ضد المواطنين العرب .
 
يشار الى ان البيت موجود قبالة المدرسة الابتدائية ج في الحي الشرقي بجانب مسجد صلاح الدين بقرية طرعان .




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