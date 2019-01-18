رانيا, يوسف, في, جلسة, تصوير, جديدة, جريئة, في, بركة, سياحة,

أثارت الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ الجدل من جديد، بإطلالتها خلال تواجدها في دبي، حيث ظهرت ببطن منتفخ، على الرغم من أنها من الممثلات اللواتي يحرصن على ممارسة الرياضة بشكل يومي.

ونشرت يوسف عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً لها بإطلالتها الجديدة حيث إرتدت فستان سهرة باللون الأبيض، أبرز رشاقتها وجمال قوامها مع شعرها الأسود المنسدل.يُذكر أن يوسف تشارك في الموسم الرمضاني المقبل، بمسلسل “ملايكة إبليس”، مع غادة عادل وإيمان العاصي وسلوى خطاب، وتنتظر عرض فيلمها الجديد “حب إيه”.