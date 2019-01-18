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برشلونة يحسم تأهله لكن مصيره غامض في كأس الملك



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حجز برشلونة حامل اللقب مقعده في دور الثمانية بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعدما عوض خسارته ذهابا 1-2 بالفوز على ضيفه ليفانتي 3- صفر إيابا ليتفوق 4-2 في النتيجة الإجمالية.



 لكنه يواجه خطر إقصائه من المسابقة التي فاز بلقبها في آخر أربع سنوات وانتهاء مشواره في ثمن النهائي لأول مرة منذ 2010 بعدما اتهمه منافسه بإشراك لاعب غير مؤهل ذهابا.


ولم يجد فريق المدرب أرنستو فالفيردي صعوبة تذكر في تعويض خسارة مباراة الذهاب التي خاضها بغياب العديد من نجومه وعلى رأسهم الثنائي الهجومي الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز.



وبعد معاناة في الوصول إلى شباك الحارس أيتور فرنانديز، نجح برشلونة في افتتاح التسجيل في الدقيقة 30 بمساعدة المدافع الذي حاول قطع تمريرة من ميسي إلى دمبيلي، فارتدت الكرة من الأخير وتحولت إلى الشباك.


ولم يحظ ليفانتي بفرصة لالتقاط أنفاسه، إذ نجح دمبيلي في إضافة الهدف الثاني بعد دقيقة فقط من تمريرة أخرى لميسي الذي وضع زميله الفرنسي بمواجهة الحارس، فتخطى الأخير وسدد في الشباك الخالية.




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