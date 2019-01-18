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حرقت زوجها حيا .. والسبب "كلمة سر" الهاتف



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد هذه الحادثة، لا بد أن يتخذ الأزواج الحيطة والحذر، وربما يجب عليهم ألا يرفضوا طلب الزوجات منهم الكشف عن كلمات السر في هواتفهم الخلوية أو الذكية، فقد اعتقلت السلطات الإندونيسية سيدة بشبهة إحراق زوجها حيا بعد خلاف بين الزوجين بشأن كلمة السر لهاتف الزوج الذكي.



وقعت الحادثة بينما كان ديدي بورناما يقوم بإصلاح بلاطات سطح منزلهما، وطلبت الزوجة إلهام كاهياني من زوجها أن يكشف لها عن كلمة السر لفتح هاتفه الخلوي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.


ورفض الزوج، البالغ من العمر 26 عاما، الكشف عن كلمة السر الخاصة بهاتفه، فاحتد الخلاف بينهما، وفق ما أفادت صحيفة "ميرور" البريطانية.


وبحسب رئيس شرطة "إيست لومبوك" في إندونيسيا، ماد يوغي فإن بورناما نزل عن السطح وضرب زوجته فيما استمر الجدل والخلاف بينهما.


وتحول الخلاف والجدل إلى مواجهة، فأحضرت إلهام علبة بنزين في البيت وصبتها على زوجها، ثم أشعلت فيه النار.


وقال شاهد العيان أوجي للصحفيين إنه هرع إلى مكان الحادث بعد أن شاهد النيران وهي تندلع في جسد الزوج، وحاول إخمادها.




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