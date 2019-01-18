خضر, حمد, عيسى, من, البعينة, نجيدات, في, ذمة, الله,

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انتقل الى رحمة الله تعالى في عرابة اسعد مصطفى اسماعيل كناعنه ابو اسعد وسيشيع...
انتقل الى رحمة الله فجر اليوم الحاج أبو محمد عبد الشحادة من سكان قرية كوكب ابو...
انتقل الى رحمة الله تعالى المرحوم صبحي داوود عاصله ابو العبد صباح اليوم عن عمر...
انتقل الى رحمة الله تعالى، من قرية الدحي، عمر فضل زعبي "ابو باسل". وسيشيع جثمانه...
انتقل الى رحمة الله تعالى مساء اليوم في عرابة المرحوم محمد علي احمد كناعنه ابو...
"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً...
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انتقل الى رحمته تعالى في قرية يركا الشاعر مفيد قويقس "أبو عائد" . وسيشيع جثمانه...
فجعت قرية جسر الزرقا يوم امس الخميس ، بوفاة الشاب محمود احمد جربان ابو هارون عن...
انا لله وانا اليه راجعون انتقل الى رحمة الله تعالى صباح اليوم الخميس في مدينة...