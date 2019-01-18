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خضر حمد عيسى من البعينة نجيدات في ذمة الله



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انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة، في البعينة، النجيدات، الشاب خضر حمد عيسى، عن عمر ناهز ال 42 عاما وذلك اثر اصابته بمرض عضال لم يمهله طويلا.

وسيشسع جثمانه اليوم بعد صلاة الجمعة، من مسجد البعينة الى مثواه الاخير.

انا لله وانا اليه راجعون




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