سعيد, مصاروة, والد, الطالبة, اية, من, باقة, :لم, اتوقع, في, يوم, من, الأيام, ان, اتي, لاستراليا, لأرى, جثة, ابنتي,

هذا وقام استراليون بوضع باقات الزهور في موقع جريمة القتل البشعة.

قال سعيد مصاروة والد الطالبة اية مصاروة من باقة الغربية في حديث مؤلم لوسائل الاعلام الاسترالية :" لم اتوقع في يوم من الأيام ان اتي الى استراليا لأرى جثة ابنتي بدلاً من ان اسمع صوتها مثل كل يوم. هذه فاجعة كبيرة فمصابنا جلل ".

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