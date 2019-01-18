سعيد, مصاروة, والد, الطالبة, اية, من, باقة, :لم, اتوقع, في, يوم, من, الأيام, ان, اتي, لاستراليا, لأرى, جثة, ابنتي,

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اعلنت الشرطة الاسترالية صباح اليوم الحمعة اعتقالها شابا 23 عاما بشبهة الضلوع في...
فجعت مدينة الناصرة ، بوفاة الشاب وسام كمال دانيال (22 عاما)، . وسيشيع جثمانه...
اليوم جمعة يكون الجو غائما جزئياً ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو...
صادق أعضاء مجلس محلي بسمة طبعون بالاجماع على ميزانية العام الجديد 2019، بحضور رئيس...
المحامي زكي كمال: انتخاب بتسلئيل سموتريتش المعروف بمواقفه وتصريحاته المتطرفة...
كشفت منظمة أطباء من أجل حقوق الانسان عن نظام فصل عنصري يحدثُ صبيحة كل يوم، في...
ناشدت الشرطة الجمهور المساعدة في البحث عن الفتاة وصال أبو ربيعة البالغة من العمر...
اعلن آفيه نفيه رئيس نقابة المحامين في البلاد عن استقالته من منصبه في اعقاب ما...
جاء في بيان صادر عن وسيم بدر المتحدث بلسان الشرطة للاعلام العربي اليوم الخميس ...
في مفاجأة من العيار الثقيل تأهل فريق كفرقاسم من الدرجة الاولى اليوم الى مرحلة...