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سعيد مصاروة والد الطالبة اية من باقة :لم اتوقع في يوم من الأيام ان اتي لاستراليا لأرى جثة ابنتي



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



قال سعيد مصاروة والد الطالبة اية مصاروة من باقة الغربية في حديث مؤلم لوسائل الاعلام الاسترالية :" لم اتوقع في يوم من الأيام ان اتي الى استراليا لأرى جثة ابنتي بدلاً من ان اسمع صوتها مثل كل يوم. هذه فاجعة كبيرة فمصابنا جلل ".



هذا وقام استراليون بوضع باقات الزهور في موقع جريمة القتل البشعة.








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