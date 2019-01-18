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درة باليجامة وتتخلى عن المكياج.. صورة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



فاجأت الفنانة التونسية درة جمهورها بنشرها صورة لها فور استيقاظها من النوم، حيث كانت لاتزال راقدة على سريرها.



درة ظهرت في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وهي مرتدية بيجامة منزلية، وبدون ان تضع أية مساحيق تجميلية على وجهها، وتركت شعرها منسدلا.


جمهور الفنانة التونسية عبروا عن إعجابهم الشديد بجمالها الطبيعي وتغزلوا بها، فيما ظن البعض أنها تعاني من وعكة صحية، نظرا لتغير ملامحها بدون ماكياج.


وكانت درة قد احتفلت بعيد ميلادها، مساء الأحد 13 يناير، بحضور عدد كبير من أصدقائها نجوم الفن، منهم الفنان أحمد السعدني، والفنانة روبي، والفنانة نسرين أمين، والمخرج عمرو سلامة، والفنان أمير شاهين، والفنانة مي نور الشريف، والإعلامية ناردين فرج، والاستايلست مي جلال، والمطرب أبو، والفنانة نجلاء بدر، وغيرهم.


وتألقت الفنانة التونسية درة في حفل عيد ميلادها بفستان أبيض قصير مزين بالريش، وتركت شعرها منسدلا في تسريحة بسيطة، وتزينت بمكياج هادئ، في إطلالة حازت على إعجاب الجميع، وقد التقطت الكثير من الصور مع النجوم حضور الحفل.




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