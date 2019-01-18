تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-18 09:55:27 علماء يحذرون من خطر قاتل تنقله الإيصالات! |  2019-01-18 09:54:09 برشلونة يحسم تأهله لكن مصيره غامض في كأس الملك |  2019-01-18 09:52:42 حرقت زوجها حيا .. والسبب "كلمة سر" الهاتف |  2019-01-18 09:36:36 خضر حمد عيسى من البعينة نجيدات في ذمة الله |  2019-01-18 09:16:17 سعيد مصاروة والد الطالبة اية من باقة :لم اتوقع في يوم من الأيام ان اتي لاستراليا لأرى جثة ابنتي |  2019-01-18 08:30:52 أدوية الحساسية قد تكون سببًا بإضعاف الذاكرة طويلة الأمد |  2019-01-18 08:28:21 اعتقال عارضة "التدخل الروسي".. والتهمة ممارسة البغاء |  2019-01-18 08:24:22 د. منصور عباس ل"الصنارة": همّنا الآن إعادة العربية للتغيير للمشتركة وأي انشقاق ثنائي أو ثلاثي ستكون نتيجته سيئة جدًا |  2019-01-18 08:18:46 استراليا - اعتقال شاب 23 عاما مشتبه بالضلوع بقتل الطالبة الجامعية اية مصاروة من باقة الغربية في مالبورن |  2019-01-18 06:47:20 الناصرة : وفاة الشاب وسام كمال دانيال (22 عاما) |  2019-01-18 06:10:49 الطقس - ارتفاع على الحرارة اليوم وغدا |  2019-01-17 22:41:27 إسرائيل والهند تتفقان على دفع صفقات أمنية بينهما |  2019-01-17 20:57:11 بسمة طبعون: المصادقة بالاجماع على ميزانية العام 2019 البالغة 39 مليون شيكل |  2019-01-17 19:22:09 المحامي زكي كمال ل"الصنارة":خطورة هذه التصريحات تشكل ارضاً خصبة للهجوم على سلطات الدولة وتقويض للجهاز القضائي |  2019-01-17 20:00:56 بدها كتير توضيح |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أدوية الحساسية قد تكون سببًا بإضعاف الذاكرة طويلة الأمد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أظهرت دراسة يابانية حديثة أنّ استخدام أدوية الحساسيّة، المضادّة للهستامين، قد تؤثّر بشكلٍ سلبيٍّ على الذّاكرة طويلة الأمد، موضحةً أن "تعاطي العقاقير المُحفزة للهستامين، وليس العكس، قد يساعد على تنشيط الذاكرة طويلة الأمد، وهي تلك الذاكرة التي يتم استخدامها لاسترجاع أي ذكريات مر عليها أكثر من 48 ساعة".



وشرح الباحثون الذين أجروا الدراسة، وهم من جامعات طوكيو وهوكايدو وتوكيدو في اليابان، أنّ "الهستامين هو مادة كيميائية يُفرزها الجسم حين يُصاب الجهاز المناعي بخلل يتعرَّف بموجبه على الطعام أو جزيئات الغبار كمركبات ضارة، فيبدأ الجسم بضخ الهستامين في الدماء لمقاومة تلك الأعراض، وهو أمر ينجم عنه أعراض الحساسية المعروفة، كالحكة الشديدة والعطس المتكرر".


واعتمد الباحثون في دراستهم على إجراء اختبارات للذاكرة لـ38 رجلًا وامرأة، يعرض خلالها عليهم 20 صورة لأشياء مألوفة مثل النظارات وساعات اليد، ومن ثمّ تمّ عرض الصور عليهم مرّة أخرى بعد عدّة أيّام وسؤالهم عمّا إذا كانوا يتذكّرون الصّور، بالإضافة إلى بعض الصور الجديدة.


ولكن المرحلة الثانية من التجربة جاءت بعد تسعة أيام، حين تمّ تقسيم العينة إلى قسمين، أعطيت المجموعة الأولى دواءً وهميًّا، والثانية عقارًا محفّزًا لإفراز الهستامين في الدّماغ، لتظهر النتائج أنّ المشاركين في المجموعة الثانية تعرّفوا على صور أكثر، فيما فشلت المجموعة الأولى بالتعرّف على الصور القديمة بين الصور الجديدة.


واستنتج الباحثون أن تناوُل الدواء المحفز لإفراز الهستامين ساعد أفراد المجموعة الثانية على استدعاء الذكريات المُخزنة في الذاكرة طويلة الأمد، وأوضحوا أنّ "تنشيط إفراز مادة الهستامين في فئران التجارب ساعد على تمديد ذاكرتها بمقدار 25 يومًا أطول من المعتاد، ما يعني أن تلك المادة تؤدي دورًا مجهولًا في الدماغ، وقد يُساعد توضيح تلك الوظيفة على تخفيف أعراض الأمراض المرتبطة باضطرابات الذاكرة، مثل ألزهايمر وخرف الشيخوخة".


وأوردت الدراسة المنشورة في مجلة "بيولوجيكالسيكايتري" العلميّة، بيانات نشرتها المنظمة العالمية للحساسية (WAO)، تظهر أنّ ما بين 30% إلى 40% من الأشخاص يعانون من أحد أعراض الحساسيّة، إذ يعاني نحو 400 مليون شخص من حساسية الجيوب الأنفية سنويًّا، فيما يعاني نحو 300 مليون شخص من الرّبو الشعبي، ويتوقّع أن يصير هذا العدد قريبًا من 400 مليون حتّى عام 2025، كما تصيب حساسية الغذاء ما بين 200 مليون إلى 250 مليون شخص.




كلمات متعلقة

أدوية, الحساسية, قد, تكون, سببًا, بإضعاف, الذاكرة, طويلة, الأمد,

تابعونــا

علماء يحذرون من خطر قاتل تنقله الإيصالات! علماء يحذرون من خطر قاتل تنقله الإيصالات! 2019-01-18 | 09:55:27

حذر خبراء من احتواء نحو 90% من الإيصالات التي تستخدم حبرا يتلاشى بمرور الوقت، على...

احذروا النوم أقل من 6 ساعات.. "القلب في خطر" احذروا النوم أقل من 6 ساعات.. "القلب في خطر" 2019-01-17 | 18:03:55

كشف علماء من أميركا وإسبانيا أن الذين ينامون أقل من ست ساعات يوميا، يزداد خطر...

خيط الأسنان قد يحتوي على مواد سامة خيط الأسنان قد يحتوي على مواد سامة 2019-01-17 | 14:15:52

أفادت دراسة أميركية حديثة، بأن خيط الأسنان الذي يستخدم في تنظيف الأسنان من بقايا...

اكتشاف حمية تنقذ 11 مليون شخص من الموت سنويا اكتشاف حمية تنقذ 11 مليون شخص من الموت سنويا 2019-01-17 | 12:30:46

كشف علماء عما يقولون إنه نظام حمية غذائية مثالي لصحة كوكب الأرض وسكانه يشمل...

ماذا يحدث عندما تتناول الأسماك يومياً ؟ ماذا يحدث عندما تتناول الأسماك يومياً ؟ 2019-01-17 | 11:15:34

يوصي الأطباء بتناول الأسماك ما بين مرتين إلى 3 مرات أسبوعيا للحصول على فوائدها...

اختبار بسيط للدم يجنبك نوبات القلب قبل حدوثها بسنوات اختبار بسيط للدم يجنبك نوبات القلب قبل حدوثها بسنوات 2019-01-17 | 08:29:33

أصبح الأطباء قادرين على تحديد مؤشرات الإصابة بالنوبات القلبية قبل حدوثها بسنوات،...

9 نصائح سهلة وبسيطة للتخلص من الكرش 9 نصائح سهلة وبسيطة للتخلص من الكرش 2019-01-16 | 22:39:27

يؤدي تراكم دهون البطن إلى ظهور ما يعرف بـ"الكرش"، وتكمن خطورتها البالغة في أنها...

الدماغ البشري يعمل بشكل عكسي لاستعادة الذكريات! الدماغ البشري يعمل بشكل عكسي لاستعادة الذكريات! 2019-01-16 | 14:55:39

وجد باحثون في جامعة برمنغهام أن الدماغ البشري يستعيد ذكريات حدث ما على عكس...

دراسة تقارن فرص حمل النساء مع السمك وبدونه دراسة تقارن فرص حمل النساء مع السمك وبدونه 2019-01-16 | 13:09:58

يعتقد بعض الناس أن لنوعية الطعام تأثيرا كبيرا على الرغبة الجنسية لدى الفرد، لكن...

"آلة حاسبة" تحدد النساء الأكثر عرضة لسرطان الثدي "آلة حاسبة" تحدد النساء الأكثر عرضة لسرطان الثدي 2019-01-16 | 11:35:47

طور العلماء اختبارا دقيقا لحساب احتمال إصابة المرأة بسرطان الثدي في أي مرحلة من...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سقوط عامل ورشة شاطئ تمريم عكا سلطة اطفاء انقاذ تخليصه مئات مسيرة يوم الارض الخالد كفر كنا نصب تذكاري الشهيد محسن طه ابراهيم ابو مديغم مصرع غرق اشكلون رهط تشييع جثمان المقبرةتعطيل اقلاع طائرات هبوط لجنة مستخدمين بن غوريون دولي احتجاجا وزارة المالية اعتداء على مربية ثانوية عرعرة طالب اضراب اغلاق ادارة مدرسة استنكار احتجاج تلاسيميا نجاح عملية مستشفى الجليل الغربي عملية اول العالم دير الاسد عبوة ناسفة ساحة بيت اعتقال أب وابنه يافا القاء زجاجة حارقة على الشرطة عرب مشتبهين قاصر بالغ مواجهات القدس الاقصى قلنسوة مظاهرة رفع شعارات ضد الهدم 11 بيتا جريمة اهالي رفض القدس مواجهات شعفاط بيت حنينا سلوان وادي الجوز البلدة القديمة اصابات شهيد اعتقالات احتلال شرطة جيش حجارة قنابل غاز جبري عماش مصرع الشاب طعن جسر الزرقاء شرطة اسعاف جريمة قتل قرية افطار تسامح محبة بين الاديان الطوائف رمضان دير حنا قرية مشاركة واسعة المسجد الاقصى القدس توتر حصار مواجهات شرطة قوات منع دخول مصلين المخيم الصيفي البلدي علي سلام الناصرة مشاركة اطفال افتتاح حفل شروق حسن تحقيق حلم فاراياتي عرض ازياء الفتاة الناصرة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com