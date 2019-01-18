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مورينيو ينهي الجدل: لهذا السبب تخليت عن "الطفل" صلاح



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد سنوات من الإشاعات، ومئات التقارير والتكهنات بشأن سبب إبعاده عن تشلسي، خرج المدير الفني جوزيه مورينيو بالقول الفصل  في الدوافع الحقيقية لرحيل النجم المصري محمد صلاح عن صفوف "البلوز".



صلاح، كان قد انضم مقابل 11 مليون جنيه إسترليني (نحو 14.2 مليون دولار) من بازل السويسري، في يناير 2014 بعد أن أثار إعجاب مورينيو في مباراتين بدوري أبطال أوروبا ضد "البلوز".


لكن مسيرة الفرعون المصري في لندن اقتصرت على 19 مباراة فحسب، قبل إطلاقه على سبيل الإعارة إلى فيورنتينا ثم روما الإيطاليين، قبل أن يتم لاحقا بيعه لصفوف الأخير.


ومنذ انضمامه إلى ليفربول مقابل 34 مليون جنيه إسترليني (44 مليون دولار) في يونيو 2017، تحول محمد صلاح إلى أحد أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي، والعالم، وحقق إنجازات عدة أبرزها لقبي هداف البريميرليغ وأفضل لاعب بالبطولة، وهو يقود "الريدز" حاليا إلى قمة البريميرليغ، بعد مرور أكثر من نصف الموسم.


لكن مورينيو، رغم مرور السنوات، كان حريصا عن النأي بنفسه عن قرار إبعاد صلاح عن صفوف تشلسي، موضحا تفاصيل رحيل النجم المصري عن الفريق اللندني قبل سنوات.


وفي تصريحات نقلها موقع "سكاي نيوز" عن قناة "بي إن" قال المدير الفني البرتغالي "عندما قرر النادي بيعه، لم يكن قراري، أنا اشتريته، ولم أقم ببيعه، وكانت علاقتي به جيدة.. نعم جيدة".




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