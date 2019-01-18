تعرضت عارضة أزياء بيلاروسية، ادعت في وقت سابق أنها تملك أدلة بشأن تورط روسيا في دعم دونالد ترامب خلال الانتخابات الأميركية، للاعتقال في مطار موسكو الروسي، الخميس.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن العارضة أناستازيا فاشوكيفيتش وعدد من زملائها اعتقلوا في روسيا بعد ترحيلهم من تايلاند، مضيفة أن الشرطة تواجه المجموعة بتهمة "ممارسة البغاء"، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 6 سنوات.وذكر المصدر أن العارضة البالغة من العمر 21 عاما سبق وأن سجنت في تايلاند، العام الماضي، بسبب نفس التهمة.وكشف شهود عيان بالمطار أن أناستازيا ورفاقها كانوا يصرخون ويطلبون معرفة سبب احتجاهم واعتقالهم.وتدعي فاشوكيفيتش أنها تملك أدلة، عبارة عن تسجيلات صوتية، لملياردير روسي يعتقد أن له صلات بحملة ترامب الانتخابية.وقالت إنها كانت "العشيقة السابقة" للمليادير الروسي، أوليغ ديريباسكا، الذي يملك علاقات قوية داخل الكرملين.