استراليا - اعتقال شاب 23 عاما مشتبه بالضلوع بقتل الطالبة الجامعية اية مصاروة من باقة الغربية في مالبورن

اعلنت الشرطة الاسترالية صباح اليوم الحمعة اعتقالها شابا 23 عاما بشبهة الضلوع في جريمة قتل الشابة الطالبة الجامعية أية سعيد مصاروة (23 عاما) من باقة الغربية والتي عثر على جثتها قبل يومين في محطة القطار في مالبورن باستراليا .

وافيد ان الشرطة تولي اهمية قصوى للقضية , وتجري تحقيقات موسعة في حيثياتها بحثا عن المشتبهين بجريمة القتل البشعة .ولا زالت العائلة في باقة بانتظار وصول جثمان ابنتها ايه ليتسنى لهم تشييع جثمان فقيدتهم في مسقط رأسها بمدينة باقة الغربية .