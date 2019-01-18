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الناصرة : وفاة الشاب وسام كمال دانيال (22 عاما)



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



فجعت مدينة الناصرة ، بوفاة الشاب وسام كمال دانيال (22 عاما)، .



وسيشيع جثمانه الطاهر يوم الجمعة من قاعة بندكتوس في الناصرة، ومن ثم الى مثواه الاخير في مقبرة اللاتين في الناصرة.




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