الطقس - ارتفاع على الحرارة اليوم وغدا

اليوم جمعة يكون الجو غائما جزئياً ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارد الى شديد البرودة والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائما جزئياً ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارد الى شديد البرودة والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.