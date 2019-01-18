تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-18 09:55:27 علماء يحذرون من خطر قاتل تنقله الإيصالات! |  2019-01-18 09:54:09 برشلونة يحسم تأهله لكن مصيره غامض في كأس الملك |  2019-01-18 09:52:42 حرقت زوجها حيا .. والسبب "كلمة سر" الهاتف |  2019-01-18 09:36:36 خضر حمد عيسى من البعينة نجيدات في ذمة الله |  2019-01-18 09:16:17 سعيد مصاروة والد الطالبة اية من باقة :لم اتوقع في يوم من الأيام ان اتي لاستراليا لأرى جثة ابنتي |  2019-01-18 08:30:52 أدوية الحساسية قد تكون سببًا بإضعاف الذاكرة طويلة الأمد |  2019-01-18 08:28:21 اعتقال عارضة "التدخل الروسي".. والتهمة ممارسة البغاء |  2019-01-18 08:24:22 د. منصور عباس ل"الصنارة": همّنا الآن إعادة العربية للتغيير للمشتركة وأي انشقاق ثنائي أو ثلاثي ستكون نتيجته سيئة جدًا |  2019-01-18 08:18:46 استراليا - اعتقال شاب 23 عاما مشتبه بالضلوع بقتل الطالبة الجامعية اية مصاروة من باقة الغربية في مالبورن |  2019-01-18 06:47:20 الناصرة : وفاة الشاب وسام كمال دانيال (22 عاما) |  2019-01-18 06:10:49 الطقس - ارتفاع على الحرارة اليوم وغدا |  2019-01-17 22:41:27 إسرائيل والهند تتفقان على دفع صفقات أمنية بينهما |  2019-01-17 20:57:11 بسمة طبعون: المصادقة بالاجماع على ميزانية العام 2019 البالغة 39 مليون شيكل |  2019-01-17 19:22:09 المحامي زكي كمال ل"الصنارة":خطورة هذه التصريحات تشكل ارضاً خصبة للهجوم على سلطات الدولة وتقويض للجهاز القضائي |  2019-01-17 20:00:56 بدها كتير توضيح |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الطقس - ارتفاع على الحرارة اليوم وغدا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اليوم جمعة يكون الجو غائما جزئياً ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارد الى شديد البرودة والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة  السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



السبت: يكون الجو غائما جزئياً ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة  مع بقاء الجو بارد الى شديد البرودة والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة  السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.




كلمات متعلقة

الطقس, -, ارتفاع, على, الحرارة, اليوم, وغدا,

تابعونــا

سعيد مصاروة والد الطالبة اية من باقة :لم اتوقع في يوم من الأيام ان اتي لاستراليا لأرى جثة ابنتي سعيد مصاروة والد الطالبة اية من باقة :لم اتوقع في يوم من الأيام ان اتي لاستراليا لأرى جثة ابنتي 2019-01-18 | 09:16:17

قال سعيد مصاروة والد الطالبة اية مصاروة من باقة الغربية في حديث مؤلم لوسائل...

استراليا - اعتقال شاب 23 عاما مشتبه بالضلوع بقتل الطالبة الجامعية اية مصاروة من باقة الغربية في مالبورن استراليا - اعتقال شاب 23 عاما مشتبه بالضلوع بقتل الطالبة الجامعية اية مصاروة من باقة الغربية في مالبورن 2019-01-18 | 08:18:46

اعلنت الشرطة الاسترالية صباح اليوم الحمعة اعتقالها شابا 23 عاما بشبهة الضلوع في...

الناصرة : وفاة الشاب وسام كمال دانيال (22 عاما) الناصرة : وفاة الشاب وسام كمال دانيال (22 عاما) 2019-01-18 | 06:47:20

فجعت مدينة الناصرة ، بوفاة الشاب وسام كمال دانيال (22 عاما)، . وسيشيع جثمانه...

بسمة طبعون: المصادقة بالاجماع على ميزانية العام 2019 البالغة 39 مليون شيكل بسمة طبعون: المصادقة بالاجماع على ميزانية العام 2019 البالغة 39 مليون شيكل 2019-01-17 | 20:57:11

صادق أعضاء مجلس محلي بسمة طبعون بالاجماع على ميزانية العام الجديد 2019، بحضور رئيس...

المحامي زكي كمال ل"الصنارة":خطورة هذه التصريحات تشكل ارضاً خصبة للهجوم على سلطات الدولة وتقويض للجهاز القضائي المحامي زكي كمال ل"الصنارة":خطورة هذه التصريحات تشكل ارضاً خصبة للهجوم على سلطات الدولة وتقويض للجهاز القضائي 2019-01-17 | 19:22:09

المحامي زكي كمال: انتخاب بتسلئيل سموتريتش المعروف بمواقفه وتصريحاته المتطرفة...

عودة: قانون القومية الابرتهايدي ينفّذ خطوة بعد خطوة عودة: قانون القومية الابرتهايدي ينفّذ خطوة بعد خطوة 2019-01-17 | 17:58:12

كشفت منظمة أطباء من أجل حقوق الانسان عن نظام فصل عنصري يحدثُ صبيحة كل يوم، في...

العثور على الشابة وصال ابو أبو ربيعة من بئر السبع العثور على الشابة وصال ابو أبو ربيعة من بئر السبع 2019-01-17 | 17:53:49

ناشدت الشرطة الجمهور المساعدة في البحث عن الفتاة وصال أبو ربيعة البالغة من العمر...

استقالة آفيه نفيه رئيس نقابة المحامين من منصبه على خلفية التحقيقات معه بشأن تعيينات القضاة استقالة آفيه نفيه رئيس نقابة المحامين من منصبه على خلفية التحقيقات معه بشأن تعيينات القضاة 2019-01-17 | 15:25:44

اعلن آفيه نفيه رئيس نقابة المحامين في البلاد عن استقالته من منصبه في اعقاب ما...

اصابتان خطيرتان بحادث طرق على شارع 6 قرب باقة الغربية اصابتان خطيرتان بحادث طرق على شارع 6 قرب باقة الغربية 2019-01-17 | 15:15:01

جاء في بيان صادر عن وسيم بدر المتحدث بلسان الشرطة للاعلام العربي اليوم الخميس ...

كفرقاسم تتأهل لربع نهائي كأس الدولة على حساب كريات شمونة في مفاجأة كروية من العيار الثقيل كفرقاسم تتأهل لربع نهائي كأس الدولة على حساب كريات شمونة في مفاجأة كروية من العيار الثقيل 2019-01-17 | 15:07:13

في مفاجأة من العيار الثقيل تأهل فريق كفرقاسم من الدرجة الاولى اليوم الى مرحلة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حادث طرق مروع قرب الطيرة اصابتان خطيرة متوسطة مستشفى الشرطة مصابين معتمرون عرابة رحلة معاناة تعب انتظار تظاهرة رؤساء مجالس عربية درزية تقليص مزايا ضريبية كفر ياسيف مفرق جثة عامل تايلندي زراعة سهل مدينة طمرة اسعاف اقرار وفاته خلفية جنائية لا التحقيق مع مدير مكتب ناصرتي بشبهة محاولة الاعتداء على عضو البلدية شريف زعبي‎منشار كهربائي عرابة متوسطة وجهه مستشفى رمبام حيفا مدينة اسعاف ريم طبي طاقم المدارس الكنسية الاهلية المسيحية وزارة المعارف تحويل مبلغ 50 مليون ميزانية موقف موطني لنغني موطني معا حملة العالم الفلسطينيون نشيد كفر مندا شبان دوار الشهيد رامز بشناقيوم التسامح تيراسنطا الناصرة رجال دين مدرسة السجن سخنين دير حنا تهمة خلية داعش داخل اسرائيل تنفيذ صبحي حمود متأثرا جراحه قبل عام حادث طرق شرقي بحيرة طبريا جسر أريك دير حنا وفاة طالب الصف وعكة صحية المت به الرينة مدارس ابتدائية اغمي عليه الناصرة مدينة شرطة اسعاف فارس جريس سعيد شاكالا هندسية الطفل اخراج قطع مغناطيسية يلعب مستشفى بوريا فجر يوم الجمعة الساعة الثانية فجرا بدء العمل التوقيت الصيفي تحريك عقارب للامام واحدة اعتقال المغار ابتزاز مشتبه مصاب اصابة جريح انترنت نشر مواد صور
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com