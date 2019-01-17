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إسرائيل والهند تتفقان على دفع صفقات أمنية بينهما



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اتفقت إسرائيل والهند على دفع صفقات أمنية والتعاون الثنائي الى الامام خاصة في المجالات الأمنية والتكنولوجية والمدنية لا سيما الاقتصادية منها. ويفيد مراسلنا أران انه اتفق على ذلك خلال زيارة قام بها مستشار الامن القومي مئير بن شبات للهند مؤخرا التقى خلالها عددا من كبار المسؤولين الهنود وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ناريندرا مودي. وافيد بان مكالمة هاتفية جرت خلال هذا الاجتماع بين مودي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ويضيف مراسلنا ان بن شبات استعرض امام مضيفيه جهود إيران للتموضع عسكريا في سوريا ونشاطاتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.يشار الى ان بن شبات الذي عاد الى البلاد الليلة الماضية وصل الى الهند في رحلة مباشرة بين البلدين قامت بتسييرها شركة الطيران اير انديا عبر المجال الجوي السعودي والعماني علمًا بان نتنياهو ومودي اتفقا في حينه على تسيير رحلات جوية من هذا القبيل.
إسرائيل والهند تتفقان على دفع صفقات أمنية بينهما




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