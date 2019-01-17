بسمة, طبعون:, المصادقة, بالاجماع, على, ميزانية, العام, 2019, البالغة, 39, مليون, شيكل,

وتبلغ حجم الميزانية 39.202 مليون شيكل، حيث تم عقد جلسة غير عادية للمصادقة عليها. يشار الى أن وزارة الداخلية قلصت حجم الميزانية بمليون شيكل مقارنة بالعام الماضي، بعد أن بلغت 40 مليون شيكل في عهد الرئيس السابق، ويعود السبب الى نسبة ضئيلة من الجباية، عدا عن كونها سنة انتخابات.
وقال رئيس المجلس رائد زبيدات:"أشكر أعضاء المجلس فردا فردا على المصادقة على هذه الميزانية، رغم جميع الصعوبات وتقليصها بمليون شيكل، فقد عملوا
جميعا من أجل المصلحة العامة ولرفع شأن قريتنا الحبيبة في جميع المحافل، ونعد أن نستمر في تقديم الأفضل لراحة جميع السكان وتطوير جميع المرافق في القرية".