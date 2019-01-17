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بسمة طبعون: المصادقة بالاجماع على ميزانية العام 2019 البالغة 39 مليون شيكل



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صادق أعضاء مجلس محلي بسمة طبعون بالاجماع على ميزانية العام الجديد 2019، بحضور رئيس المجلس المنتخب رائد زبيدات والمسؤولين، من بينهم عطية زبيدات - محاسب المجلس، تسنيم حسن - مدققة حسابات، محمد خطيب - مدقق حسابات، نهاية خطيب - سكرتيرة المجلس والمستشار القانوني هاشم دلاشة. ويتشكل المجلس المحلي من الرئيس رائد زبيدات، فايز كليبات، سامر زبيدات، محمد ياسين زبيدات، طه سعدي، محمود حلف، هاني حلف، جاسم خالدي ومحمد قاسم زبيدات.


وتبلغ حجم الميزانية 39.202 مليون شيكل، حيث تم عقد جلسة غير عادية للمصادقة عليها. يشار الى أن وزارة الداخلية قلصت حجم الميزانية بمليون شيكل مقارنة بالعام الماضي، بعد أن بلغت 40 مليون شيكل في عهد الرئيس السابق، ويعود السبب الى نسبة ضئيلة من الجباية، عدا عن كونها سنة انتخابات.


وقال رئيس المجلس رائد زبيدات:"أشكر أعضاء المجلس فردا فردا على المصادقة على هذه الميزانية، رغم جميع الصعوبات وتقليصها بمليون شيكل، فقد عملوا
جميعا من أجل المصلحة العامة ولرفع شأن قريتنا الحبيبة في جميع المحافل، ونعد أن نستمر في تقديم الأفضل لراحة جميع السكان وتطوير جميع المرافق في القرية".





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