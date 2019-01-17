تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-17 19:22:09 المحامي زكي كمال ل"الصنارة":خطورة هذه التصريحات تشكل ارضاً خصبة للهجوم على سلطات الدولة وتقويض للجهاز القضائي |  2019-01-17 20:00:56 بدها كتير توضيح |  2019-01-17 18:01:58 مشاركة واسعة في فعالية "اقرأ تنجح" لبنك هبوعليم في كفرقاسم |  2019-01-17 17:58:12 عودة: قانون القومية الابرتهايدي ينفّذ خطوة بعد خطوة |  2019-01-17 17:56:41 الجيش اللبناني يعتقل المُشتبه به بالتسلل من إسرئيل |  2019-01-17 17:53:49 الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الشابة وصال ابو أبو ربيعة من بئر السبع |  2019-01-17 15:25:44 استقالة آفيه نفيه رئيس نقابة المحامين من منصبه على خلفية التحقيقات معه بشأن تعيينات القضاة |  2019-01-17 15:15:01 اصابتان خطيرتان بحادث طرق على شارع 6 قرب باقة الغربية |  2019-01-17 15:07:13 كفرقاسم تتأهل لربع نهائي كأس الدولة على حساب كريات شمونة في مفاجأة كروية من العيار الثقيل |  2019-01-17 14:24:45 ضبط 1500 سائق خلال الاسبوع الاخير خلال استخدامهم الهاتف النقال اثناء القيادة |  2019-01-17 14:15:17 إيرلندي يحقن نفسه بالسائل المنوي لـ"تسكين آلامه" |  2019-01-17 13:58:46 مصرع 5 أشخاص وإغلاق 4 موانئ جراء عاصفة ترابية في مصر |  2019-01-17 13:31:30 الشرطة الاسترالية تنشر تقريرا حول الطالبة أية مصاروة - تحدثت مع شقيقتها وسمعتها تصرخ وانقطع الاتصال بها |  2019-01-17 13:23:12 د. أورنا سمحون مديرة لواء الشّمال : مبروك للمفتّشين وللمفتّشات المتميّزين لعام 2018 |  2019-01-17 12:50:29 فيديو وصور - الثلوج تغطي جبل الشيخ بعد انحصار العاصفة |

الرئيسية | كلمة فيدا مشعور



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

بدها كتير توضيح



  |     |   اضافة تعليق



(1)

في موسم الاستفتاءات نريد حراكاً شعبياً وليس استفتاءات مجهولة الهوية من أجل عدم ضياع الصوت العربي.  هذه الاستفتاءات هي فكرة, أحياناً يرغب من خلالها التلاعب..   لقد قيل الكثير في الماضي حول بشاعة الاستفتاءات وتصرفات وادعاءات من يرفعونها, وحول التحايل في الأسئلة وحول توتر أوتار أصواتهم, وحول الوسط الذي يتم فيه الاستفتاء والمشاركة الحقيقية وعدد المشاركين.   لن نتساءل حول ما سيكون لأنه سابق لأوانه.  إن الاستفتاءات مثل المثل القائل: كذب المنجمون ولو صدقوا! وهنا كذبت الاستفتاءات ولو صدقت. *  *  *  *  (2)  يحدث في البلاد.. فضيحة الجنس مقابل التعيين القضائي. أيفي ناڤيه, رئيس نقابة المحامين, متورط بتهم علاقات جنسية مقابل دعم التعيين في سلك القضاء.. علها تعيد الى ما كان قد نُشر سابقاً حول المعايير غير الصحيحة في تعيين قضاة كانت حولها الكثير من التساؤلات خلال السنوات الماضية.  *  *  *  * (3)  ما زال تاج الشوك ينزف دماً على جبين المسيح في حيفا.   مهما كان الأمر, ابتعدوا عن الرموز الدينية لأنها ليست للعب.. حتى أنها لا يجوز التلاعب بها على الوثنيين. أما أن يعتبرها البعض فناً فهذا غير مقبول أن يبقى الدين ورموزه بين الإنسان وبين ربه.. *  *  *  * (4)يبدو أن الحروب التي خاضتها أمريكا لم ينظر إليها ترامپ كإنجاز.  الرئيس الحالي يكشف عن إستراتيجية العودة الى "حرب النجوم" لتنقل الى الفضاء.   
  *  *  *  *(5)إن من خسر  من هروب المواطنة السعودية رهف القنون من بلادها الى كندا طالبة اللجوء السياسي هو السعودية.. المشكلة هي في مفاهيم السعودية لحرية المرأة وأبسط حقوقها.. عليهم إتقان التعامل مع نصف المجتمع.  هي من رموز النساء السعوديات المطالبات بإزالة القوانين الجائرة عليهن وحقهن في العيش باحترام.. لكن متى يحصل ذلك..؟؟ 
على أثر الجريمة البشعة في الطيرة سيترك المجتمع لغة الرصاص ويستبدله بلغة الحوار والتفاهم.  إذا كنا الى هذا الحد شاطرين ونعرف أن مستقبل أولادنا في خطر وأن الجريمة تتربص وتخرب بيوتنا وأنها مؤامرة ومخطط شيطاني, لماذا لا نواجه المصير بأنفسنا؟؟ الا يكفي أننا أودعناها في غير مكانها وإلا فإن الضياع الذي يلف بمجتمعنا اليوم سوف يكون, لا سمح الله, جنة الغد.وكأن جريمة قتل النساء في مجتمعنا نجحت في ملاحقتنا في الخارج.. في استراليا.. حيث قُتلت الطالبة الجامعية آية مصاروة من باقة الغربية.. أصبح "وطننا" هناك مثل وطننا هنا..
ڤيدا مشعور
بدها كتير توضيح




كلمات متعلقة

بدها, كتير, توضيح,

تابعونــا

نكبة الانتخابات نكبة الانتخابات 2019-01-10 | 20:00:40

لا يسع المواطن العربي سوى أن يبدي يأسه مما سيجري على حلبة الانتخابات القادمة, خاصة...

الدواعش الجدد.... الدواعش الجدد.... 2019-01-03 | 20:00:20

ما يزيد من الإحساس أن أموراً خطيرة تجري في مناطق السلطة الفلسطينية هي تصريحات...

مِن الظُلْمَة الى النور مِن الظُلْمَة الى النور 2018-12-27 | 20:11:56

بعد أربعة أيام يستقبل العالم العام الجديد.. كل عام والجميع بألف خير... هذه الجملة...

في براثن الحاسوب في براثن الحاسوب 2018-12-20 | 20:00:42

قبل أن يجف الحبر من قلمي الذي كتبت به مقالة الأسبوع الماضي حول استشراء العنف في...

"الخزي والعار" "الخزي والعار" 2018-12-13 | 19:59:57

جملة "الخزي والعار" لا تفي ولا تكفي لوصف جريمة قتل إيمان عوض من عكا. يبدو أن مقتل...

الخط الأحمر... الخط الأحمر... 2018-12-06 | 20:44:34

تنتشر مشكلة العنف في أنحاء العالم, ولكن الحديث الأكبر اليوم يتركز حول مشكلة العنف...

فراشات الليل والمصابيح ... فراشات الليل والمصابيح ... 2018-11-29 | 20:00:43

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979 قراراً يقول إن العنف ضد النساء...

"صاحبة الجلالة" "صاحبة الجلالة" 2018-11-22 | 20:00:53

بما ان ترامپ يعتبر نفسه رئيس دولة العظماء, فهو لا يرى انه بحاجة الى الثبات على...

الفوز في الانتخابات ليس انتصاراً على عدو! الفوز في الانتخابات ليس انتصاراً على عدو! 2018-11-15 | 20:00:09

الحق يجب أن يُقال.. الواقع يجب أن يوصف وبجرأة.. قبل الانتخابات بأشهر, كان هناك أبطال...

فرانكو.. اسپانيا وريچيڤ.. إسرائيل فرانكو.. اسپانيا وريچيڤ.. إسرائيل 2018-11-08 | 20:03:46

لا يسعنا إلا أن نثني على بطولة الوزيرة ميري ريچيڤ وأن نثني على أفكارها...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بث مباشر تشيلسي ستوك مباراة دوري انجليزي نابلس قتل خلية تنفيذ اطلاق نار الشاباك الجيش اعتقال هبة طه ياسين أصغر حاملة لقب دكتوراه في البلاد جامعة حيفا كفر مندا قرية كريات انا ظنا منه انه عربي طعن يهودي تمديد اعتقال شقيب السلام اصابة شاب متوسطة خطيرة الشرطة تحقق الجنوب النقب اطلاق نار مكب نفايات كريات شمونة الشاغور عربي اعتقال شخصين يهودي الشرطة وزارة البيئة تمديد اعتقال مشتبهين تهديد مزارع عربي سائق تراكتور زراعي العفولة سكين القيعان احمد حورة ابو اعتداء شبان يهود بئر السبع الشاب الشرطة العلاج عربي النقب نتقاسم السلام للرسم مسابقة الليونز نادي الناصرة رعاية مهند العقبي منفذ العملية الشرطة بئر السبع محطة مركزية النقب سلاح سيارات جلسة عمل بلدية سياقة مخدرات ام الفحم الشيخ خالد حمدان ضابط شرطة لواء الساحلفرات نصار شتائم عنصرية الصحفي مراسل القناة الثانية العفولة طعن السجن حكم فارس جريس سعيد شاكالا هندسية الطفل اخراج قطع مغناطيسية يلعب مستشفى بوريا قداس احتفالي مناسبة عيد مار جريس كنيسة الروم الارثوذوكس عكا مدينة مسيرة رفع شعارات بئر السبع سجن ايشيل الشيخ رائد صلاح العزل المضايقات
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com