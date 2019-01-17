بمبادرة بنك هبوعليم أقيم معرض الكتب "اقرأ تنجح " في مدينة كفرقاسم، والذي يهدف الى تشجيع القراءة لدى الأطفال في المجتمع العربي. هذا وتوافد العشرات من الأهالي الى معرض الكتب ضمن مشروع " اقرأ تنجح" والذي سبقدم. للاهالي عرض لشراء الكتب لاطفالهم بسعر مخفض بقيمة. 10 شيكل للكتاب بهدف تشجيعهم على شراء الكتب. وسيتخلل المعرض فعالية للاطفال مع الشخصية المحبوبة عند الأطفال "تيتا فوزية".

وقد قام كل من السيد عادل بدير، رئيس بلدية كفر قاسم والسيد عبد الرحيم خطيب مدير فرع بنك هبوعليم ونائبه السيد عبدالرحمن عتامنة في البلدة بزيارة المعرض، ولقاء الأهالي والأولاد. السيد عبد الرحيم خطيب مدير الفرع قال" يقام هذا المشروع في 33 من بلد من البلدات العربية والمدن المختلطة من شمال البلاد الى جنوبها وسيستمر لغاية نهاية شهر شباط - في كل بلد سيقام معرض للكتاب لمدة يومين، يعرض فيه بنك هبوعليم على الأهالي شراء 10 كتب للأطفال بسعر مخفض بقيمة 10 شيكل للكتاب،وذلك بهدف فتح المجال امام الجميع لشراء كتب لأولادهم وتشجيعهم على القراءة.وأضاف "بالإضافة لفعاليات اقرأ تنجح، ينظم البنك أيضا وللسنة الثالثة على التوالي، "مسابقة الكاتب الصغير"، والتي تهدف الى تشجيع الاولاد بين أجيال 8 حتى 12 سنة على كتابة قصص من ابداعهم، وارسالها للبنك، حيث سيتم اختيار أفضل 10 قصص سيتم نشرها في كتاب بإصدار خاص من قِبل بنك هبوعليم، حيث سيتم توزيعه ب 1500 نسخة في انحاء المجتمع العربي . وسيحصل الفائزون على جهاز تابلت هدية من البنك".