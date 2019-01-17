بسبب, الأحوال, الجوية:, بنك, هبوعليم, يساهم, بدعم, العائلات, المتضررة, في, طمرة،, سخنين, وعرابة,

مبادرة اجتماعية ملفته للنظر، قام بها بنك هبوعليم بتقديم مساعدة رمزية للعائلات العربية التي تعرضت للضرر يسبب حالة الطقس التي شهدتها البلاد، حيث قدم ل 50 عائلة رزم غذائية ودفاية كهربائية.

وقد تم تنفيذ هذا العمل الانساني بفضل التعاون الرائع مع رؤساء بلديات سخنين، طمره وعرابه السادة صفوت ابو ريا، سهيل دياب وعمر نصار الذين تجندوا هم ونوابهم في الحال لهذا العمل، وكذلك جمعية الكوثر التي قامت بتجهيز الرزم الغذائية والدفايات الكهربائية. وقد قام رؤساء البلديات وجمعية الكوثر بتوزيعها على العائلات المتضررة.السيد نبيل توتري مدير فعاليات البنك في المجتمع العربي، قال، تأتي هذه المبادره استمراراً للقيم الاجتماعية والانسانية التي اتخذها البنك منارة له في تعامله مع المجتمع، ليؤكد من جديد انتماءه واهتمامه بالمجتمع العربي.شارك من البنك السيدة دالية بوخنيك مديرة فرع طمره، مديرة فرع عرابه فاردا سلمون ومدير فرع سخنين هشام عوّاد وطاقم موظفي الفروع.هذا واثنى المشاركون على هذا العمل الإنساني الجبار، متمنين السلامة لجميع العائلات والافراد.