تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-17 19:22:09 المحامي زكي كمال ل"الصنارة":خطورة هذه التصريحات تشكل ارضاً خصبة للهجوم على سلطات الدولة وتقويض للجهاز القضائي |  2019-01-17 20:00:56 بدها كتير توضيح |  2019-01-17 18:01:58 مشاركة واسعة في فعالية "اقرأ تنجح" لبنك هبوعليم في كفرقاسم |  2019-01-17 17:58:12 عودة: قانون القومية الابرتهايدي ينفّذ خطوة بعد خطوة |  2019-01-17 17:56:41 الجيش اللبناني يعتقل المُشتبه به بالتسلل من إسرئيل |  2019-01-17 17:53:49 الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الشابة وصال ابو أبو ربيعة من بئر السبع |  2019-01-17 15:25:44 استقالة آفيه نفيه رئيس نقابة المحامين من منصبه على خلفية التحقيقات معه بشأن تعيينات القضاة |  2019-01-17 15:15:01 اصابتان خطيرتان بحادث طرق على شارع 6 قرب باقة الغربية |  2019-01-17 15:07:13 كفرقاسم تتأهل لربع نهائي كأس الدولة على حساب كريات شمونة في مفاجأة كروية من العيار الثقيل |  2019-01-17 14:24:45 ضبط 1500 سائق خلال الاسبوع الاخير خلال استخدامهم الهاتف النقال اثناء القيادة |  2019-01-17 14:15:17 إيرلندي يحقن نفسه بالسائل المنوي لـ"تسكين آلامه" |  2019-01-17 13:58:46 مصرع 5 أشخاص وإغلاق 4 موانئ جراء عاصفة ترابية في مصر |  2019-01-17 13:31:30 الشرطة الاسترالية تنشر تقريرا حول الطالبة أية مصاروة - تحدثت مع شقيقتها وسمعتها تصرخ وانقطع الاتصال بها |  2019-01-17 13:23:12 د. أورنا سمحون مديرة لواء الشّمال : مبروك للمفتّشين وللمفتّشات المتميّزين لعام 2018 |  2019-01-17 12:50:29 فيديو وصور - الثلوج تغطي جبل الشيخ بعد انحصار العاصفة |

الرئيسية | استهلاك



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

بسبب الأحوال الجوية: بنك هبوعليم يساهم بدعم العائلات المتضررة في طمرة، سخنين وعرابة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



مبادرة اجتماعية ملفته للنظر، قام بها بنك هبوعليم بتقديم مساعدة رمزية للعائلات العربية التي تعرضت للضرر يسبب حالة الطقس التي شهدتها البلاد، حيث قدم ل 50 عائلة رزم غذائية ودفاية كهربائية.

 
وقد تم تنفيذ هذا العمل الانساني بفضل التعاون الرائع مع رؤساء بلديات سخنين، طمره وعرابه السادة صفوت ابو ريا، سهيل دياب وعمر نصار  الذين تجندوا هم ونوابهم في الحال لهذا العمل، وكذلك جمعية الكوثر التي قامت بتجهيز الرزم الغذائية والدفايات الكهربائية. وقد قام رؤساء البلديات وجمعية الكوثر بتوزيعها على العائلات المتضررة.
 
السيد نبيل توتري مدير فعاليات البنك في المجتمع العربي، قال، تأتي هذه المبادره استمراراً للقيم الاجتماعية والانسانية التي اتخذها البنك منارة له في تعامله مع المجتمع، ليؤكد من جديد انتماءه واهتمامه بالمجتمع العربي. 
 
شارك من البنك السيدة دالية بوخنيك مديرة فرع طمره، مديرة فرع عرابه فاردا سلمون ومدير  فرع سخنين هشام عوّاد وطاقم موظفي الفروع.
هذا واثنى المشاركون على هذا العمل الإنساني الجبار، متمنين السلامة لجميع العائلات والافراد.




كلمات متعلقة

بسبب, الأحوال, الجوية:, بنك, هبوعليم, يساهم, بدعم, العائلات, المتضررة, في, طمرة،, سخنين, وعرابة,

تابعونــا

مشاركة واسعة في فعالية "اقرأ تنجح" لبنك هبوعليم في كفرقاسم مشاركة واسعة في فعالية "اقرأ تنجح" لبنك هبوعليم في كفرقاسم 2019-01-17 | 18:01:58

بمبادرة بنك هبوعليم أقيم معرض الكتب "اقرأ تنجح " في مدينة كفرقاسم، والذي يهدف الى...

عودة فرانك عودة فرانك 2019-01-17 | 11:40:37

لونه أحمر، متبّل، لا ينافق وذو موروث رابح. تعرّفوا على الكافيرنا فرانك والذي يعود...

لئومي يساهم في مشروع اجتماعي لجمعية الشفاعة والرحمة في كفرقرع لئومي يساهم في مشروع اجتماعي لجمعية الشفاعة والرحمة في كفرقرع 2019-01-17 | 10:05:13

لئومي يساهم في مشروع اجتماعي لجمعية الشفاعة والرحمة في كفرقرع يواصل لئومي...

برنامج رواد ينظم عددا من المعارض الأكاديمية في بلدات الشمال برنامج رواد ينظم عددا من المعارض الأكاديمية في بلدات الشمال 2019-01-17 | 09:53:54

نظّم مركزو برنامج " رواد للتعليم العالي"، مؤخرا، مؤتمرات للتوجيه الأكاديمي في...

إبتسامة بنك مركنتيل الخضراء تضيء احتفالات الميلاد إبتسامة بنك مركنتيل الخضراء تضيء احتفالات الميلاد 2019-01-15 | 11:51:42

حضرت ابتسامة بنك مركنتيل الخضراء في احتفالات الأعياد الميلادية ورأس السنة...

متحف الفن الإسلامي يقدم: معرض فردي للمصور يعقوب يسرائيل "شرعية المنظر" متحف الفن الإسلامي يقدم: معرض فردي للمصور يعقوب يسرائيل "شرعية المنظر" 2019-01-14 | 10:31:46

"فكرت في القرى الفلسطينية التي يمكن رؤيتها على جانب الطريق 443. جعلها الخوق شفافة:...

مفعال هبايس يكشف عن حجم الاستثمار في الحدائق العمومية وتأهيل مناطق خضراء في قلب المدن. مفعال هبايس يكشف عن حجم الاستثمار في الحدائق العمومية وتأهيل مناطق خضراء في قلب المدن. 2019-01-10 | 14:34:15

في العقدين الأخيرين ، خصص مفعال هبايس العديد من الموارد لتطوير الحدائق...

لئومي يعرض "لئومي واحد للزبون" لئومي يعرض "لئومي واحد للزبون" 2019-01-10 | 12:05:30

باستطاعة زبائن البنك تحديد لقاء مع موظف بخصوص أي موضوع، في جميع فروع لئومي وفي...

المئات يعبرون عن سعادتهم بالمشروب الجديد تشيفاز XV‎ المئات يعبرون عن سعادتهم بالمشروب الجديد تشيفاز XV‎ 2019-01-10 | 11:00:13

توافد المئات من المستهلكين في الأسبوعين الاخرين الى نقاط البيع المختارة من...

إفتتاح ترمينال Audi الأول في البلاد التابع لشركة الدر الناصرة إفتتاح ترمينال Audi الأول في البلاد التابع لشركة الدر الناصرة 2019-01-10 | 10:56:17

افتتح خلال نهاية الأسبوع الماضي في مدينة الناصرة اول ترمينال لسيارات Audi في البلاد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids موسم الفريكة البطوف سهل اكتفاء مونه بيتيه تجارة بيع مزارعون مزارعين حبوب نار عربي شاب اتهام متهم اغتصاب طفلة 7 سنوات اختطاف لائحة مؤنس دبور زلتسبورغ النمساوي الناصرة مهاجم انتقال مقابل 7 مليون يورو مدرسة ثانوية الشاملة اسم حما مويس الرامه قرية تخريج تحتفل احتفال تخرج طلاب الفوج ال 61 اطلاق نار مواطن الطيبة اصابة مدينة مجهولون مستشفى الشرطة تحققالشيخ رائد صلاح الثلاثاء الحكم تصدر المحكمة حكمها قضية وادي الجوز شبهات تحريض الاحركة الاسلامية الشق الشمالياصابتان متوسطتان مفترق شفاعمرو حادث طرق شاحنة رافعة اسعاف شرطة مدرسة ثانوية المغار أ قرية تحتفل احتفال تخريج فوج جديد من طلابها مشاركة اهالي كفر مندا سلاح ضبط كارل جوستاف بندقية حملة تفتيشرئيس سلطة محلية حسين الهيب تعزية عائلة شمعون بيريس مشاركة وفد حنان ابو الفية تجميل عملية مستشفى وفاة الخضيرة مارون خليفة عربي من حيفا محامي تعيين مستشار قضائي وزارة تطوير الجليل النقب أول عربي احياء ذكرى النكبة الفلسطينية الطلاب العرب جامعة تل ابيب مصرع مقتل حادث طرلاق مروع قرب عبلين حافلة سيارة اصابة شرطة اسعاف أسيل ايهاب ابراهيم رضيعة طفلة مصرع دير حنا سقوطها ارتفاع فاجعة شرطة مستشفى وفاة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com