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نجم ريال مدريد السابق خيار برشلونة الأول



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بات لاعب ريال مدريد السابق، الخيار الأول لبرشلونة، الذي يدرس إمكانية التعاقد مع رأس حربة عقب رحيل منير الحدادي.

وذكرت صحيفة (موندو ديبورتيفو) أن البلوجرانا يدرس إمكانية التعاقد مع مهاجم، مضيفة أن إدارة النادي تضع بعين الاعتبار المعايير الاقتصادية في التفاوض المحتمل، مع ألفارو موراتا نجم تشيلسي حاليا والريال سابقا.
وفي هذا الإطار، أوضحت الصحيفة أن البارسا يفكر بشأن عملية إعارة منخفضة التكلفة، أو على الأقل بسعر معقول.
وأضافت الصحيفة الكتالونية أن موراتا صاحب الـ26 عاما، الذي تشير تقارير إلى اهتمام أتلتيكو مدريد بضمه هو الآخر، أصبح الخيار الأول لبرشلونة عقب استبعاد أسماء أخرى كانت مطروحة على الطاولة، مثل لاعب جيرونا، الأوروجواياني كريستيان ستواني، الذي تبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده 15 مليون يورو.
واستبعدت إدارة البلوجرانا أيضا، لاعب توتنهام، الإسباني فرناندو يورنتي، الذي أصبح عنصرا لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لمدرب الفريق، الأرجنيتني ماوريسيو بوكيتينو، في غياب مهاجمه هاري كين لعدة أسابيع بسبب الإصابة.
وأبرزت (موندو ديبورتيفو) أن مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي كان يود لو تمكن من الحصول على رأس حربة في أقرب وقت ممكن، خاصة لو تمكن البرسا من قلب الطاولة على ليفانتي في إياب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا اليوم الخميس، واستمر في البطولة.
ففي هذه الحالة سيواجه الفريق مباريات أكثر، بشكل سيمثل إرهاقا على الأوروجواياني لويس سواريز.
لذلك، اعتبرت الصحيفة أن البارسا قد يتخذ قرار حاسم بشأن هذه المسألة نهاية الأسبوع الجاري، على الرغم من تبقي أسبوعين فقط على انتهاء الميركاتو الشتوي.
نجم ريال مدريد السابق خيار برشلونة الأول




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