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الجيش اللبناني يعتقل المُشتبه به بالتسلل من إسرئيل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 ألقت مخابرات الجيش اللبناني الخميس، القبض على المشتبه به بالتسلل من إسرائيل إلى لبنان، بحسب تلفزيون الميادين.


وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الثلاثاء، أن لديه شُبهات بأن شخصا قام باجتياز الشريط الحدودي إلى لبنان، بعد أن وجدت قواته فتحة في السياج الحدودي، يُشتبه أنه دخل منها، وأعلن أنه يحقق في الحادث.

وذكرت تقارير لبنانية سابقة في جنوب لبنان، أن شخصا يرتدي الزي العسكري للجيش الإسرائيلي، يحمل صندوقا مع مستندات باللغة العبرية، دخل ظهر الثلاثاء إلى قرية عيتا الشعب اللبنانية القريبة من الحدود مع إسرائيل.

وذكرت التقارير، أن هذا الشخص قام بإلقاء العلبة وفر هاربا، بعد أن اصطدم بالسكان المحليين، الذين بدأوا بالبحث عنه.
الجيش اللبناني يعتقل المُشتبه به بالتسلل من إسرئيل




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