الشرطة, تناشد, الجمهور, بالبحث, عن, الشابة, وصال, ابو, أبو, ربيعة, من, بئر, السبع,

ناشدت الشرطة الجمهور المساعدة في البحث عن الفتاة وصال أبو ربيعة البالغة من العمر ستة عشر عاما ونصف العام من سكان بئر السبع، والتي اختفت آثارها منذ صباح أمس. وهذه أوصافها:

طولها متر وخمسون سنتيمترا، نحيفة الجسم، شعرها أسود طويل وعيناها بنيتان. ويطلب من كل من يعرف شيئا عن مكان وجودها الاتصال بالشرطة على الرقم 100 أو 6462744-08 .