تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-17 15:25:44 استقالة آفيه نفيه رئيس نقابة المحامين من منصبه على خلفية التحقيقات معه بشأن تعيينات القضاة |  2019-01-17 15:15:01 اصابتان خطيرتان بحادث طرق على شارع 6 قرب باقة الغربية |  2019-01-17 15:07:13 كفرقاسم تتأهل لربع نهائي كأس الدولة على حساب كريات شمونة في مفاجأة كروية من العيار الثقيل |  2019-01-17 14:24:45 ضبط 1500 سائق خلال الاسبوع الاخير خلال استخدامهم الهاتف النقال اثناء القيادة |  2019-01-17 14:15:17 إيرلندي يحقن نفسه بالسائل المنوي لـ"تسكين آلامه" |  2019-01-17 13:58:46 مصرع 5 أشخاص وإغلاق 4 موانئ جراء عاصفة ترابية في مصر |  2019-01-17 13:31:30 الشرطة الاسترالية تنشر تقريرا حول الطالبة أية مصاروة - تحدثت مع شقيقتها وسمعتها تصرخ وانقطع الاتصال بها |  2019-01-17 13:23:12 د. أورنا سمحون مديرة لواء الشّمال : مبروك للمفتّشين وللمفتّشات المتميّزين لعام 2018 |  2019-01-17 12:50:29 فيديو وصور - الثلوج تغطي جبل الشيخ بعد انحصار العاصفة |  2019-01-17 12:32:23 الميزانيّة التّفاضليّة لطلاب المجتمع العربي- برنامج جديد للوزارة ‎ |  2019-01-17 12:27:32 بلدية الناصرة - العاصفة تمر بسلام |  2019-01-17 12:30:21 "ديلي ميل": رهف تتذوق "لحم الخنزير" في كندا! |  2019-01-17 12:23:58 انفجار ضخم في جامعة ليون شرق فرنسا |  2019-01-17 12:30:46 اكتشاف حمية تنقذ 11 مليون شخص من الموت سنويا |  2019-01-17 12:06:14 سعيد مصاروة والد الطالبة أية من باقة : التحقيق مستمر بحثا عن الجُنَاة المشتبه بإقدامِهِم على الجريمة البشعة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

استقالة آفيه نفيه رئيس نقابة المحامين من منصبه على خلفية التحقيقات معه بشأن تعيينات القضاة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعلن آفيه نفيه رئيس نقابة المحامين في البلاد عن استقالته من منصبه في اعقاب ما كشفته الشرطة امس وسمحت بنشره انه المشتبه الرئيسي في قضية إرتكاب مخالفات في مجال النزاهة بتعيين قضاة للمحاكم في البلاد .


وكانت الشرطة اصدرت بيانا امس اشارت من خلاله ان رئيس نقابة المحامين، آفيه نفيه ، مشتبه باستغلال منصبه وقدراته في التأثير على مجرى تعيين القضاة لتعيين قاضية الى محكمة الصلح وهو في وضع تضارب في المصالح، في حين ارتكب مخالفة اخرى وحاول التأثير على تعيين قاضّ في محكمة الصلح ليرتقي الى المحكمة المركزية  كل ذلك وهو في وضع تضارب المصالح، لكن التعيين لم ينجح في نهاية المطاف.

هذا واحيل المشتبه آفيه نفيه إلى المحكمة التي قامت باطلاق سراحة بقيود مشروطة منها الإقامة الجبرية في بيته حتى يوم 23/01/2019 تمام الساعة 18:00.




كلمات متعلقة

استقالة, آفيه, نفيه, رئيس, نقابة, المحامين, من, منصبه, على, خلفية, التحقيقات, معه, بشأن, تعيينات, القضاة,

تابعونــا

اصابتان خطيرتان بحادث طرق على شارع 6 قرب باقة الغربية اصابتان خطيرتان بحادث طرق على شارع 6 قرب باقة الغربية 2019-01-17 | 15:15:01

جاء في بيان صادر عن وسيم بدر المتحدث بلسان الشرطة للاعلام العربي اليوم الخميس ...

كفرقاسم تتأهل لربع نهائي كأس الدولة على حساب كريات شمونة في مفاجأة كروية من العيار الثقيل كفرقاسم تتأهل لربع نهائي كأس الدولة على حساب كريات شمونة في مفاجأة كروية من العيار الثقيل 2019-01-17 | 15:07:13

في مفاجأة من العيار الثقيل تأهل فريق كفرقاسم من الدرجة الاولى اليوم الى مرحلة...

ضبط 1500 سائق خلال الاسبوع الاخير خلال استخدامهم الهاتف النقال اثناء القيادة ضبط 1500 سائق خلال الاسبوع الاخير خلال استخدامهم الهاتف النقال اثناء القيادة 2019-01-17 | 14:24:45

جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: خلال العام 2018 قام...

الشرطة الاسترالية تنشر تقريرا حول الطالبة أية مصاروة - تحدثت مع شقيقتها وسمعتها تصرخ وانقطع الاتصال بها الشرطة الاسترالية تنشر تقريرا حول الطالبة أية مصاروة - تحدثت مع شقيقتها وسمعتها تصرخ وانقطع الاتصال بها 2019-01-17 | 13:31:30

أعلنت الشرطة الأسترالية، الخميس، مقتل طالبة إسرائيلية في مدينة ملبورن عندما...

د. أورنا سمحون مديرة لواء الشّمال : مبروك للمفتّشين وللمفتّشات المتميّزين لعام 2018 د. أورنا سمحون مديرة لواء الشّمال : مبروك للمفتّشين وللمفتّشات المتميّزين لعام 2018 2019-01-17 | 13:23:12

د. أورنا سمحون ، مديرة لواء الشّمال : أنا منفعلة جدّا وسعيدة جدّا أن أقدّم...

فيديو وصور - الثلوج تغطي جبل الشيخ بعد انحصار العاصفة فيديو وصور - الثلوج تغطي جبل الشيخ بعد انحصار العاصفة 2019-01-17 | 12:50:29

تجري في منتجع جبل الشيخ الاستعدادات على قدم وساق لافتتاحه امام الزوار.. وافيد...

الميزانيّة التّفاضليّة لطلاب المجتمع العربي- برنامج جديد للوزارة ‎ الميزانيّة التّفاضليّة لطلاب المجتمع العربي- برنامج جديد للوزارة ‎ 2019-01-17 | 12:32:23

جاءنا في بيان صادر عن كمال عطيله الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم للوسط العربي...

بلدية الناصرة - العاصفة تمر بسلام بلدية الناصرة - العاصفة تمر بسلام 2019-01-17 | 12:27:32

شهدت البلاد الأيام الأخيرة منخفض جوي وأمطار غزيرة مباركة بكميات فاقت المتوقع...

سعيد مصاروة والد الطالبة أية من باقة : التحقيق مستمر بحثا عن الجُنَاة المشتبه بإقدامِهِم على الجريمة البشعة سعيد مصاروة والد الطالبة أية من باقة : التحقيق مستمر بحثا عن الجُنَاة المشتبه بإقدامِهِم على الجريمة البشعة 2019-01-17 | 12:06:14

قامَ رئيسُ بلديّة باقة الغربيّة، المحامي مرسي خالد أبو مخّ، صبيحَةَ اليوم...

أبو ردينة: كامل القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين أبو ردينة: كامل القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين 2019-01-17 | 11:43:19

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن "أي خطة سلام لا تتضمن إقامة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابتان خطيرتان حادث طرق مروع لهافيم مفترق شاحنتين رهط اصابة خطيرة اصابتان اصابتين شبان طرعان يحلقون شعورهم تضامنا مع صديقهم عدن بئر السبع طعن فلسطيني اطلاق نار عملية تنفيذ شرطي اصابة مصرع شخص زهير بهلول نتانياهو عصو الكنيست منفذ عملية الخليل ليس ارهابيا غضب المعسكر الصهيوني مصرع شخص اصابة اطلاق نار على مقهى مدينة نهاريا 30 قتيلا منذ بداية العام 2016 عربيا معطيات مقلقه حوادث الطرق مؤبد مؤبدان السجن علي مطيرات الفرعة النقب قتل ابنتيه رماس اسيناد بسام صباح ابو الجاسر اختفاء البحث قرية طرعان عائلته تناشد الجمهور الشرطة أنباء خروج شخصية قضائية قسرية تحوم حولها ارتكاب جرائم معروفة التحقيق الشرطة مصرع شاب غرق غرقا شاطئ الزيب شمالي نهاريا مدينة بحر مياه شاطئ الزيب مدرسة الكرمة تحتفل تخريج الفوج الاول طلابها مدينة حيفا بث مباشر مباشر الدوري الانجليزي مباشر الدوري الانجليزي بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين خميس الاسرار كنائس شفاعمرو مشاركة واسعة قداس احتفالي عشية عيد الفصح زوجة تعتدي على زوجها ألة حادة طمرة اعتقال شرطة شفاعمرو خالد جنيدي القدس دراجة نارية حادث طرق مروع مستشفى
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com