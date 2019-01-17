استقالة, آفيه, نفيه, رئيس, نقابة, المحامين, من, منصبه, على, خلفية, التحقيقات, معه, بشأن, تعيينات, القضاة,

اعلن آفيه نفيه رئيس نقابة المحامين في البلاد عن استقالته من منصبه في اعقاب ما كشفته الشرطة امس وسمحت بنشره انه المشتبه الرئيسي في قضية إرتكاب مخالفات في مجال النزاهة بتعيين قضاة للمحاكم في البلاد .

وكانت الشرطة اصدرت بيانا امس اشارت من خلاله ان رئيس نقابة المحامين، آفيه نفيه ، مشتبه باستغلال منصبه وقدراته في التأثير على مجرى تعيين القضاة لتعيين قاضية الى محكمة الصلح وهو في وضع تضارب في المصالح، في حين ارتكب مخالفة اخرى وحاول التأثير على تعيين قاضّ في محكمة الصلح ليرتقي الى المحكمة المركزية كل ذلك وهو في وضع تضارب المصالح، لكن التعيين لم ينجح في نهاية المطاف.هذا واحيل المشتبه آفيه نفيه إلى المحكمة التي قامت باطلاق سراحة بقيود مشروطة منها الإقامة الجبرية في بيته حتى يوم 23/01/2019 تمام الساعة 18:00.