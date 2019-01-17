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اصابتان خطيرتان بحادث طرق على شارع 6 قرب باقة الغربية



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جاء في بيان صادر عن وسيم بدر المتحدث بلسان الشرطة للاعلام العربي اليوم الخميس  "مخبري شرطة السير وصلوا إلى مكان الحادث، وتمّ اغلاق الشارع امام حركة السير". وأوضحت الشركة أنّ "الحادث أسفر عن اصابة شخصين بجراح خطيرة نقلا على اثرها الى مستشفى هعيمك لتلقي العلاج (وفقًا لمصادر طبية)".وقال المتحدث باسم الشرطة للإعلام العربي أنّ "أفراد شرطة إسرائيل تواجدوا في المكان ووجهوا حركة المرور. وينصح جمهور السائقين إعتماد طرق بديلة".




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