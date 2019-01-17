كفرقاسم, تتأهل, لربع, نهائي, كأس, الدولة, على, حساب, كريات, شمونة, في, مفاجأة, كروية, من, العيار, الثقيل,

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اعلن آفيه نفيه رئيس نقابة المحامين في البلاد عن استقالته من منصبه في اعقاب ما...
جاء في بيان صادر عن وسيم بدر المتحدث بلسان الشرطة للاعلام العربي اليوم الخميس ...
جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: خلال العام 2018 قام...
أعلنت الشرطة الأسترالية، الخميس، مقتل طالبة إسرائيلية في مدينة ملبورن عندما...
د. أورنا سمحون ، مديرة لواء الشّمال : أنا منفعلة جدّا وسعيدة جدّا أن أقدّم...
تجري في منتجع جبل الشيخ الاستعدادات على قدم وساق لافتتاحه امام الزوار.. وافيد...
جاءنا في بيان صادر عن كمال عطيله الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم للوسط العربي...
شهدت البلاد الأيام الأخيرة منخفض جوي وأمطار غزيرة مباركة بكميات فاقت المتوقع...
قامَ رئيسُ بلديّة باقة الغربيّة، المحامي مرسي خالد أبو مخّ، صبيحَةَ اليوم...
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن "أي خطة سلام لا تتضمن إقامة...