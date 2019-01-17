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كفرقاسم تتأهل لربع نهائي كأس الدولة على حساب كريات شمونة في مفاجأة كروية من العيار الثقيل



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



في مفاجأة من العيار الثقيل تأهل فريق كفرقاسم من الدرجة الاولى اليوم الى مرحلة الربع نهائي في مسابقة كأس الدولة على حساب فريق الدرجة العليا هبوعيل كريات شمونة في مباراة جرت احداثها اليوم  الخميس وانتهت بفوز كفرقاسم بهدف دون رد سجله اللاعب اوهاد ادليشتاين في الدقيقة ال تاسعة من زمن المباراة .


وطيلة المباراة حافظ الفريق القسماوي على شباكه نظيفة وصد هجمات كريات شمونة المتتالية , حيث انتهى اللقاء بفوز كفرقاسم وتأهلها الى ربع نهائي المسابقة .

وما ان انتهت المباراة حتى عمت الفرحة مدرجات الجمهور الذي لم يتوقف لدقيقة عن تشجيع فريقه , ونزل الدمهور للاحتفال مع اللاعبين في اجواء رائعة وسط فرحة الادارة واللاعبين والمشجعين.

واكد لاعبو الفريق على انهم سيسعون الى كتابة التاريخ والتأهل لمرحلة النصف نهائي وتقديم افضل ما لديهم من اجل اسعاد المشجعين .




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